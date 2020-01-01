Токеномика на Arkreen Token (AKRE) Открийте ключова информация за Arkreen Token (AKRE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Arkreen Token (AKRE) Arkreen Network is a Web3-enabled data network for distributed renewable energy resources connection and monetization towards a carbon-neutral Earth. Arkreen Network aims to establish DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) for ReFi (Regenerative Finance) infrastructure and global inclusive network for climate action. Официален уебсайт: https://arkreen.com/ Бяла книга: https://docs.arkreen.com/

Токеномика и анализ на цената за Arkreen Token (AKRE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Arkreen Token (AKRE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 546,65K $ 546,65K $ 546,65K Общо предлагане: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркулиращо предлагане: $ 5,87B $ 5,87B $ 5,87B FDV (оценка при пълна реализация): $ 931,00K $ 931,00K $ 931,00K Рекорд за всички времена: $ 0,0114795 $ 0,0114795 $ 0,0114795 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Arkreen Token (AKRE)

Токеномика на Arkreen Token (AKRE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Arkreen Token (AKRE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AKRE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AKRE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AKRE, разгледайте цената в реално време на токените AKRE!

