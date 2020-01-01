Токеномика на Pyth Network (PYTH) Открийте ключова информация за Pyth Network (PYTH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pyth Network (PYTH) The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere. Официален уебсайт: https://pyth.network/ Бяла книга: https://pyth.network/whitepaper_v2.pdf Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/HZ1JovNiVvGrGNiiYvEozEVgZ58xaU3RKwX8eACQBCt3 Купете PYTH сега!

Токеномика и анализ на цената за Pyth Network (PYTH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pyth Network (PYTH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 707.82M $ 707.82M $ 707.82M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 5.75B $ 5.75B $ 5.75B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.23B $ 1.23B $ 1.23B Рекорд за всички времена: $ 4 $ 4 $ 4 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 Текуща цена: $ 0.1231 $ 0.1231 $ 0.1231 Научете повече за цената на Pyth Network (PYTH)

Токеномика на Pyth Network (PYTH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pyth Network (PYTH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PYTH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PYTH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PYTH, разгледайте цената в реално време на токените PYTH!

Как да купя PYTH Интересувате се да добавите Pyth Network (PYTH) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PYTH, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PYTH в MEXC сега!

История на цените на Pyth Network (PYTH) Анализирането на историята на цените на PYTH помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PYTH сега!

Прогноза за цената за PYTH Искате ли да знаете какъв път може да поеме PYTH? Нашата страница за прогноза за цената PYTH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PYTH сега!

