Токеномика на MindNetwork FHE (FHE) Открийте ключова информация за MindNetwork FHE (FHE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за MindNetwork FHE (FHE) Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems. Официален уебсайт: https://www.mindnetwork.xyz/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xd55c9fb62e176a8eb6968f32958fefdd0962727e Купете FHE сега!

Токеномика и анализ на цената за MindNetwork FHE (FHE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MindNetwork FHE (FHE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.69M $ 18.69M $ 18.69M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 249.00M $ 249.00M $ 249.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 75.05M $ 75.05M $ 75.05M Рекорд за всички времена: $ 0.14588 $ 0.14588 $ 0.14588 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.07505 $ 0.07505 $ 0.07505 Научете повече за цената на MindNetwork FHE (FHE)

Токеномика на MindNetwork FHE (FHE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MindNetwork FHE (FHE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FHE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FHE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FHE, разгледайте цената в реално време на токените FHE!

