Токеномика на Pikaboss (PIKABOSS) Открийте ключова информация за Pikaboss (PIKABOSS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pikaboss (PIKABOSS) Pikaboss is tired of watching everyone degenerating with the endless derivative DoggyFroggy coins. Dogs and frogs have had their day. It’s time for the most parodiable creature in the world to take his reign as king of the memes.Pikaboss is here to give memecoins some parody. Launched stealth with no blacklists, no free tokens, no presale, zero taxes, 100% Liquidity Pooled, LP Burnt and Contract Renounced, PIKA is a coin for the people, forever. Fueled by pure Pika Power, let PIKA show you the way. Официален уебсайт: https://www.pikaboss.vip Бяла книга: https://pikaboss.vip/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xa9d54f37ebb99f83b603cc95fc1a5f3907aaccfd Купете PIKABOSS сега!

Токеномика и анализ на цената за Pikaboss (PIKABOSS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pikaboss (PIKABOSS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 26.35M $ 26.35M $ 26.35M Общо предлагане: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Циркулиращо предлагане: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (оценка при пълна реализация): $ 26.35M $ 26.35M $ 26.35M Рекорд за всички времена: $ 0.0000003 $ 0.0000003 $ 0.0000003 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 Текуща цена: $ 0.00000006263 $ 0.00000006263 $ 0.00000006263 Научете повече за цената на Pikaboss (PIKABOSS)

Токеномика на Pikaboss (PIKABOSS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pikaboss (PIKABOSS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PIKABOSS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PIKABOSS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PIKABOSS, разгледайте цената в реално време на токените PIKABOSS!

Как да купя PIKABOSS Интересувате се да добавите Pikaboss (PIKABOSS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PIKABOSS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PIKABOSS в MEXC сега!

История на цените на Pikaboss (PIKABOSS) Анализирането на историята на цените на PIKABOSS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PIKABOSS сега!

Прогноза за цената за PIKABOSS Искате ли да знаете какъв път може да поеме PIKABOSS? Нашата страница за прогноза за цената PIKABOSS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PIKABOSS сега!

