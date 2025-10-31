Bugünkü canlı WLF TOKEN qiyməti 0,00181153 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WLF / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WLF qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı WLF TOKEN qiyməti 0,00181153 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WLF / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WLF qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WLF TOKEN Logosu

WLF TOKEN Qiyməti (WLF)

1 WLF / USD Canlı Qiyməti:

$0,00181153
$0,00181153
-0,10%1D
USD
WLF TOKEN (WLF) Canlı Qiymət Qrafiki
WLF TOKEN (WLF) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00181046
$ 0,00181046
24 saat Aşağı
$ 0,00181513
$ 0,00181513
24 saat Yüksək

$ 0,00181046
$ 0,00181046

$ 0,00181513
$ 0,00181513

$ 0,0021434
$ 0,0021434

$ 0
$ 0

-0,05%

-0,13%

-6,06%

-6,06%

WLF TOKEN (WLF) canlı qiyməti $0,00181153. WLF son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00181046 və ən yüksək $ 0,00181513 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WLF üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0021434, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WLF son bir saat ərzində -0,05%, 24 saat ərzində -0,13% və son 7 gündə isə -6,06% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

WLF TOKEN (WLF) Bazar Məlumatları

$ 5,07M
$ 5,07M

--
--

$ 36,21M
$ 36,21M

2,80B
2,80B

20.000.000.000,0
20.000.000.000,0

WLF TOKEN üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,07M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WLF üzrə dövriyyədə olan təklif 2,80B, ümumi təklif isə 20000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 36,21M təşkil edir.

WLF TOKEN (WLF) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində WLF TOKEN / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə WLF TOKEN / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0024010288.
Son 60 gündə WLF TOKEN / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0049687034.
Son 90 gündə WLF TOKEN / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,13%
30 Gün$ +0,0024010288+132,54%
60 Gün$ +0,0049687034+274,28%
90 Gün$ 0--

WLF TOKEN (WLF) Nədir?

WLF PROJECT is led by Kazu Suzuki, the creator of Nightmare in Prison, a massively popular Werewolf Game app with over 10 million downloads and 800 million players worldwide.

Our mission is to elevate the Werewolf Game into a professional sport that resonates across the globe. By creating a thriving ecosystem for players, fans, and sponsors, we’re fostering a vibrant community where competition, connection, and growth flourish. Players can develop essential skills like teamwork and strategy, while fans enjoy deeper engagement through exciting and immersive experiences.

More than just a game, the Werewolf Game serves as a bridge between cultures, promoting understanding and meaningful dialogue that transcends borders and language barriers.

WLF PROJECT invites you to join this movement. Together, we can make the Werewolf Game a global symbol of unity, strategy, and shared enjoyment.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

WLF TOKEN (WLF) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

WLF TOKEN Qiymət Proqnozu (USD)

WLF TOKEN (WLF) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? WLF TOKEN (WLF) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? WLF TOKEN üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

WLF TOKEN qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WLF Aktivindən Yerli Valyutalara

WLF TOKEN (WLF) Tokenomikası

WLF TOKEN (WLF) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WLF tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: WLF TOKEN (WLF) Haqq;nda Suallar

Bugünkü WLF TOKEN (WLF) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WLF qiyməti 0,00181153 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WLF / USD cari qiyməti nədir?
WLF / USD cari qiyməti $ 0,00181153 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
WLF TOKEN üçün bazar dəyəri nədir?
WLF üçün bazar dəyəri $ 5,07M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WLF aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WLF aktivinin dövriyyədə olan təklifi 2,80B USD təşkil edir.
WLF üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WLF ATH qiyməti olan 0,0021434 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WLF qiyməti (ATL) nədir?
WLF ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
WLF ticarət həcmi nədir?
WLF üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
WLF bu il daha da yüksələcək?
WLF bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WLF qiymət proqnozuna baxın.
WLF TOKEN (WLF) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

$109.631,19

$3.828,89

$0,03002

$185,46

$1,0000

$3.828,89

$109.631,19

$185,46

$2,4804

$0,18446

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,002955

$0,00985

$0,0043044

$0,0490

$0,0000000000000000000000030302

$0,25591

$2,4782

