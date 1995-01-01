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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı oyun (GameFi) tokenləri

GameFi blokçeyn texnologiyasını oyunlarla birləşdirir və oyunçulara kriptovalyuta qazanmağa və oyundaxili aktivlərə NFT kimi sahib olmağa imkan verir. Bu sektordakı tokenlər oyundaxili valyuta, mükafat mexanizmləri və mərkəzləşdirilməmiş oyun ekosistemləri üçün idarəetmə vasitələri kimi fəaliyyət göstərir. Bu aktivlərin bazar dəyəri oyunçuların qəbulu və daha geniş qazanmaq üçün oyna (P2E) iqtisadiyyatı ilə sıx bağlıdır.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Monad
Monad
MON
$ 0.02178
+0.46%
+4.33%
+1.11%
$ 259.56M
$ 5.24M
2
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.0968
-0.31%
-3.99%
-12.30%
$ 192.60M
$ 629.47K
3
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002006
+0.40%
+0.65%
-1.47%
$ 191.16M
$ 3.90B
4
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8552
+0.21%
+1.29%
-1.40%
$ 147.97M
$ 68.39K
5
Project Ailey
Project Ailey
ALE
$ 0.2609
0.00%
+0.04%
+0.12%
$ 126.94M
$ 107.33K
6
Rollbit Coin
Rollbit Coin
RLB
$ 0.079401
0.00%
+0.01%
+5.92%
$ 126.48M
$ 174.35K
7
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06375
+0.19%
+0.94%
-0.58%
$ 126.22M
$ 882.97K
8
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.121
+0.41%
-2.81%
-2.81%
$ 121.10M
$ 746.17K
9
GoMining
GoMining
GOMINING
$ 0.2864
0.00%
-0.17%
+0.53%
$ 115.98M
$ 588.57K
10
$ 0.03894
+0.47%
-0.36%
-0.72%
$ 113.89M
$ 1.98M
11
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.2086
-0.05%
-1.80%
+14.74%
$ 91.59M
$ 342.40K
12
$ 0.1907
-2.60%
-5.50%
-4.02%
$ 88.20M
$ 347.99K
13
FORM
FORM
FORM
$ 0.2035
+0.34%
-0.24%
-9.43%
$ 77.75M
$ 264.60K
14
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.3165
+0.16%
-1.54%
-2.48%
$ 76.66M
$ 251.85K
15
Gala
Gala
GALA
$ 0.001355
+0.67%
-4.32%
-18.52%
$ 65.65M
$ 427.12M
16
G Coin
G Coin
GCOIN
$ 0.0024281
+1.94%
+7.06%
+26.91%
$ 60.95M
$ 115.65M
17
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2037
+0.34%
-2.43%
+11.01%
$ 58.34M
$ 270.83K
18
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003228
+0.28%
+0.59%
-2.24%
$ 57.90M
$ 182.30T
19
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.086465
+0.18%
+0.01%
+1.59%
$ 55.35M
$ 1.83M
20
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001806
+0.22%
-3.37%
-8.50%
$ 51.09M
$ 379.06M
21
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02348
+0.47%
+0.98%
-2.68%
$ 46.58M
$ 2.23M
22
Xphere
Xphere
XP
$ 0.016248
-0.84%
+2.27%
+2.23%
$ 45.18M
$ 4.40M
23
ONEchain
ONEchain
CROSS
$ 0.10309
-1.00%
+3.50%
+4.70%
$ 43.52M
$ 725.91K
24
Pentagon Chain
Pentagon Chain
PC
$ 41.86
-0.07%
-0.00%
-0.02%
$ 40.89M
$ 810.64
25
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00124584
+0.05%
-0.00%
+0.31%
$ 38.22M
$ 15.29K
26
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003809
+0.82%
+1.30%
-1.85%
$ 38.03M
$ 174.31M
27
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04887
+0.82%
+1.45%
-2.33%
$ 37.21M
$ 1.73M
28
Propy
Propy
PRO
$ 0.3211
-0.03%
-0.56%
-5.90%
$ 32.07M
$ 173.96K
29
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.19924
+1.36%
-18.73%
-78.56%
$ 31.48M
$ 8.45M
30
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007364
+1.50%
+2.80%
+2.23%
$ 31.28M
$ 8.25M
31
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0009792
0.00%
-1.07%
-1.56%
$ 29.31M
$ 130.26M
32
WINK
WINK
WIN
$ 0.00002903
-0.58%
-2.24%
-6.13%
$ 29.09M
$ 1.93B
33
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03719
-0.16%
-0.54%
+2.17%
$ 28.58M
$ 5.27M
34
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.1489
0.00%
+17.37%
+74.53%
$ 27.41M
$ 901.68K
35
Undeads Games
Undeads Games
UDS
$ 0.2637
+0.04%
-0.23%
-0.79%
$ 26.30M
$ 57.80K
36
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.10705
0.00%
-0.02%
-0.01%
$ 23.48M
$ 433.91K
37
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.21646
-1.34%
+5.62%
+106.54%
$ 23.19M
$ 6.10M
38
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04901
+0.41%
+1.31%
+4.41%
$ 22.04M
$ 1.22M
39
BORA
BORA
BORA
$ 0.01841033
-0.20%
-0.00%
-3.69%
$ 21.22M
$ 134.82K
40
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2.889
+0.42%
-0.89%
-0.03%
$ 21.19M
$ 28.23K
41
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0009114
-0.02%
-1.49%
-16.66%
$ 21.11M
$ 64.01M
42
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003308
+0.37%
+0.76%
-4.46%
$ 20.42M
$ 17.54M
43
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005437
+0.47%
+2.01%
+3.54%
$ 19.37M
$ 106.36M
44
GMT
GMT
GMT
$ 0.00593599
+0.38%
-0.00%
-8.64%
$ 18.47M
$ 1.84M
45
Gama Token
Gama Token
GAMA
$ 0.182996
+0.45%
+0.00%
+0.98%
$ 18.22M
$ 13.98K
46
Yooldo Games
Yooldo Games
ESPORTS
$ 0.03053
-0.36%
+1.26%
-14.90%
$ 18.00M
$ 1.80M
47
Power Protocol
Power Protocol
POWER
$ 0.08496
-0.43%
-2.67%
-9.71%
$ 17.88M
$ 2.91M
48
CARV
CARV
CARV
$ 0.02902
+0.45%
+0.45%
-2.18%
$ 17.76M
$ 1.93M
49
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004859
+0.74%
-1.13%
+12.62%
$ 16.55M
$ 14.24M
50
IdleMine
IdleMine
IDLE
$ 0.0016514
+0.23%
-0.00%
-0.61%
$ 16.51M
$ 164.73K

Tez-tez verilən suallar

Web3 ekosistemində GameFi (Oyun maliyyəsi) nədir?
GameFi blokçeyn texnologiyası ilə oyun sənayesinin kəsişmə nöqtəsidir. Oyunlara mərkəzləşdirilməmiş maliyyə (DeFi) prinsiplərini daxil edir və oyunçulara oyundaxili aktivlərə həqiqətən sahib olmağa və oyun vasitəsilə kriptovalyuta qazanmağa imkan verir.
Blokçeyn oyunlarında Qazanmaq üçün oyna (P2E) mexanizmləri necə işləyir?
Qazanmaq üçün oyna (P2E) mexanizmləri tapşırıqları yerinə yetirdiklərinə, döyüşlərdə qalib gəldiklərinə və ya oyunun ekosisteminə töhfə verdiklərinə görə oyunçuları GameFi tokenləri və ya NFT-lərlə mükafatlandırır. Bu rəqəmsal mükafatlar daha sonra açıq bazarlarda fiat və ya digər kriptovalyutalarla ticarət edilə bilər.
Oyundaxili yardımçı token ilə GameFi idarəetmə tokeni arasındakı fərq nədir?
Oyundaxili faydalı tokenlər əşyaların artımı və ya təmiri kimi gündəlik mikrotranzaksiyalar üçün istifadə edilən yüksək inflyasiyalı aktivlərdir. GameFi idarəetmə tokenlərinin məhdud bir tədarükü var və səsvermə hüquqlarını və ümumi oyun studiyasının gəlirində payı əks etdirir.
Niyə blokçeyn oyunları oyundaxili aktivlər üçün Unikal tokenlərdən (NFT) istifadə edir?
Blokçeyn oyunları NFT-lərdən istifadə edir ki, oyunçular rəqəmsal əşyalarına (qılınc, torpaq və ya personajlar kimi) oyun serverlərindən kənarda sahib ola bilsinlər və bu aktivləri mərkəzləşdirilməmiş bazarlarda sərbəst şəkildə sata və ya icarəyə götürə bilsinlər.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Oyun (GameFi) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.