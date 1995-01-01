GameFi blokçeyn texnologiyasını oyunlarla birləşdirir və oyunçulara kriptovalyuta qazanmağa və oyundaxili aktivlərə NFT kimi sahib olmağa imkan verir. Bu sektordakı tokenlər oyundaxili valyuta, mükafat mexanizmləri və mərkəzləşdirilməmiş oyun ekosistemləri üçün idarəetmə vasitələri kimi fəaliyyət göstərir. Bu aktivlərin bazar dəyəri oyunçuların qəbulu və daha geniş qazanmaq üçün oyna (P2E) iqtisadiyyatı ilə sıx bağlıdır.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Oyun (GameFi) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.