Bugünkü canlı River qiyməti 7.4255 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RIVER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RIVER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

River Logosu

River qiyməti(RIVER)

1 RIVER / USD Canlı Qiyməti:

$7,4255
$7,4255$7,4255
-2,06%1D
USD
River (RIVER) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:53:50 (UTC+8)

River (RIVER) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 7,1867
$ 7,1867$ 7,1867
24 saat Aşağı
$ 8,4566
$ 8,4566$ 8,4566
24 saat Yüksək

$ 7,1867
$ 7,1867$ 7,1867

$ 8,4566
$ 8,4566$ 8,4566

$ 10,246419991222751
$ 10,246419991222751$ 10,246419991222751

$ 1,137662800262792
$ 1,137662800262792$ 1,137662800262792

+0,29%

-2,06%

-18,49%

-18,49%

River (RIVER) canlı qiyməti $ 7,4255. RIVER son 24 saat ərzində ən aşağı $ 7,1867 və ən yüksək $ 8,4566 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RIVER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 10,246419991222751, ən aşağı qiyməti isə $ 1,137662800262792 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RIVER son bir saat ərzində +0,29%, 24 saat ərzində -2,06% və son 7 gündə isə -18,49% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

River (RIVER) Bazar Məlumatları

No.238

$ 145,54M
$ 145,54M$ 145,54M

$ 446,83K
$ 446,83K$ 446,83K

$ 742,55M
$ 742,55M$ 742,55M

19,60M
19,60M 19,60M

100.000.000
100.000.000 100.000.000

100.000.000
100.000.000 100.000.000

19,60%

ETH

River üzrə cari Bazar Dəyəri $ 145,54M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 446,83K təşkil edir. RIVER üzrə dövriyyədə olan təklif 19,60M, ümumi təklif isə 100000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 742,55M təşkil edir.

River (RIVER) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün River qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,156183-2,06%
30 Gün$ +5,0732+215,66%
60 Gün$ +6,9255+1.385,10%
90 Gün$ +6,9255+1.385,10%
Bugünkü River Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün RIVER $ -0,156183 (-2,06%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

River 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +5,0732 (+215,66%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

River 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə RIVER $ +6,9255 (+1.385,10%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

River 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +6,9255 (+1.385,10%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

River (RIVER) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi River Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

River (RIVER) Nədir?

River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.

River MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC River investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- RIVER steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə River haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız River satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

River Qiymət Proqnozu (USD)

River (RIVER) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? River (RIVER) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? River üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

River qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

River (RIVER) Tokenomikası

River (RIVER) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RIVER tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

River (RIVER) necə alınır?

Necə River alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım River Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

RIVER Aktivindən Yerli Valyutalara

1 River(RIVER) / VND
195.402,0325
1 River(RIVER) / AUD
A$11,28676
1 River(RIVER) / GBP
5,569125
1 River(RIVER) / EUR
6,38593
1 River(RIVER) / USD
$7,4255
1 River(RIVER) / MYR
RM31,112845
1 River(RIVER) / TRY
312,01951
1 River(RIVER) / JPY
¥1.136,1015
1 River(RIVER) / ARS
ARS$10.684,10642
1 River(RIVER) / RUB
593,59447
1 River(RIVER) / INR
658,04781
1 River(RIVER) / IDR
Rp121.729,48872
1 River(RIVER) / PHP
436,099615
1 River(RIVER) / EGP
￡E.350,706365
1 River(RIVER) / BRL
R$39,94919
1 River(RIVER) / CAD
C$10,321445
1 River(RIVER) / BDT
907,84163
1 River(RIVER) / NGN
10.745,960835
1 River(RIVER) / COP
$28.780,94098
1 River(RIVER) / ZAR
R.128,089875
1 River(RIVER) / UAH
311,796745
1 River(RIVER) / TZS
T.Sh.18.244,4535
1 River(RIVER) / VES
Bs1.641,0355
1 River(RIVER) / CLP
$6.994,821
1 River(RIVER) / PKR
Rs2.095,17908
1 River(RIVER) / KZT
3.939,22775
1 River(RIVER) / THB
฿239,84365
1 River(RIVER) / TWD
NT$228,185615
1 River(RIVER) / AED
د.إ27,251585
1 River(RIVER) / CHF
Fr5,9404
1 River(RIVER) / HKD
HK$57,62188
1 River(RIVER) / AMD
֏2.842,77842
1 River(RIVER) / MAD
.د.م68,76013
1 River(RIVER) / MXN
$137,52026
1 River(RIVER) / SAR
ريال27,845625
1 River(RIVER) / ETB
Br1.141,670625
1 River(RIVER) / KES
KSh959,300345
1 River(RIVER) / JOD
د.أ5,2646795
1 River(RIVER) / PLN
27,17733
1 River(RIVER) / RON
лв32,597945
1 River(RIVER) / SEK
kr70,022465
1 River(RIVER) / BGN
лв12,549095
1 River(RIVER) / HUF
Ft2.491,775035
1 River(RIVER) / CZK
156,08401
1 River(RIVER) / KWD
د.ك2,272203
1 River(RIVER) / ILS
24,132875
1 River(RIVER) / BOB
Bs51,310205
1 River(RIVER) / AZN
12,62335
1 River(RIVER) / TJS
SM68,3146
1 River(RIVER) / GEL
20,123105
1 River(RIVER) / AOA
Kz6.806,139045
1 River(RIVER) / BHD
.د.ب2,791988
1 River(RIVER) / BMD
$7,4255
1 River(RIVER) / DKK
kr47,894475
1 River(RIVER) / HNL
L194,99363
1 River(RIVER) / MUR
337,71174
1 River(RIVER) / NAD
$127,86711
1 River(RIVER) / NOK
kr74,626275
1 River(RIVER) / NZD
$12,92037
1 River(RIVER) / PAB
B/.7,4255
1 River(RIVER) / PGK
K31,33561
1 River(RIVER) / QAR
ر.ق27,02882
1 River(RIVER) / RSD
дин.751,75762
1 River(RIVER) / UZS
soʻm89.463,834845
1 River(RIVER) / ALL
L620,994565
1 River(RIVER) / ANG
ƒ13,291645
1 River(RIVER) / AWG
ƒ13,3659
1 River(RIVER) / BBD
$14,851
1 River(RIVER) / BAM
KM12,47484
1 River(RIVER) / BIF
Fr21.964,629
1 River(RIVER) / BND
$9,65315
1 River(RIVER) / BSD
$7,4255
1 River(RIVER) / JMD
$1.187,263195
1 River(RIVER) / KHR
29.821,25353
1 River(RIVER) / KMF
Fr3.140,9865
1 River(RIVER) / LAK
161.423,909815
1 River(RIVER) / LKR
රු2.260,396455
1 River(RIVER) / MDL
L125,34244
1 River(RIVER) / MGA
Ar33.298,16965
1 River(RIVER) / MOP
P59,404
1 River(RIVER) / MVR
113,61015
1 River(RIVER) / MWK
MK12.891,484805
1 River(RIVER) / MZN
MT474,48945
1 River(RIVER) / NPR
रु1.053,38143
1 River(RIVER) / PYG
52.661,646
1 River(RIVER) / RWF
Fr10.774,4005
1 River(RIVER) / SBD
$61,111865
1 River(RIVER) / SCR
104,55104
1 River(RIVER) / SRD
$287,738125
1 River(RIVER) / SVC
$64,973125
1 River(RIVER) / SZL
L127,86711
1 River(RIVER) / TMT
m25,98925
1 River(RIVER) / TND
د.ت21,816119
1 River(RIVER) / TTD
$50,270635
1 River(RIVER) / UGX
Sh25.870,442
1 River(RIVER) / XAF
Fr4.202,833
1 River(RIVER) / XCD
$20,04885
1 River(RIVER) / XOF
Fr4.202,833
1 River(RIVER) / XPF
Fr764,8265
1 River(RIVER) / BWP
P99,5017
1 River(RIVER) / BZD
$14,925255
1 River(RIVER) / CVE
$706,31356
1 River(RIVER) / DJF
Fr1.314,3135
1 River(RIVER) / DOP
$476,494335
1 River(RIVER) / DZD
د.ج965,092235
1 River(RIVER) / FJD
$16,78163
1 River(RIVER) / GNF
Fr64.564,7225
1 River(RIVER) / GTQ
Q56,87933
1 River(RIVER) / GYD
$1.554,379915
1 River(RIVER) / ISK
kr928,1875

River Mənbəyi

River haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi River Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: River Haqqında Digər Suallar

Bugünkü River (RIVER) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RIVER qiyməti 7,4255 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RIVER / USD cari qiyməti nədir?
RIVER / USD cari qiyməti $ 7,4255 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
River üçün bazar dəyəri nədir?
RIVER üçün bazar dəyəri $ 145,54M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RIVER aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RIVER aktivinin dövriyyədə olan təklifi 19,60M USD təşkil edir.
RIVER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RIVER ATH qiyməti olan 10,246419991222751 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RIVER qiyməti (ATL) nədir?
RIVER ATL qiyməti olan 1,137662800262792 USD dəyərinə endi.
RIVER ticarət həcmi nədir?
RIVER üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 446,83K USD.
RIVER bu il daha da yüksələcək?
RIVER bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RIVER qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:53:50 (UTC+8)

River (RIVER) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

RIVER / USD Kalkulyatoru

Miqdar

RIVER
RIVER
USD
USD

1 RIVER = 7,4255 USD

RIVER Ticarəti Edin

RIVER/USDT
$7,4255
$7,4255$7,4255
-2,10%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

