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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Ethereum Ekosistemi tokenləri

Ethereum Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,923.22
+0.19%
+1.15%
+1.89%
$ 232.01B
$ 76.68K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999294
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 182.96B
$ 28.62B
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 602.86
+0.06%
+0.19%
-1.19%
$ 81.22B
$ 12.62K
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
5
XRP
XRP
XRP
$ 1.0058
+0.16%
+0.77%
-0.09%
$ 62.42B
$ 10.40M
6
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,922.48
+0.16%
+1.08%
+1.82%
$ 17.27B
$ 30.91
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 58.76
+0.69%
-0.96%
+2.00%
$ 14.89B
$ 13.95K
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07024
+0.21%
+0.41%
-0.09%
$ 11.96B
$ 61.93M
9
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0007
+0.01%
-0.02%
0.00%
$ 10.58B
$ 57.31K
10
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,388.3
+0.26%
+0.01%
+1.99%
$ 8.89B
$ 1.72M
11
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.13
-0.54%
-0.03%
-2.87%
$ 8.40B
$ 436.56K
12
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,521.77
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
13
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,118.21
+0.16%
+0.01%
+1.82%
$ 7.13B
$ 248.82K
14
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 64,445
+0.16%
+0.00%
+1.48%
$ 6.30B
$ 235.42M
15
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.72B
$ 387.30K
16
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,917.19
0.00%
+0.01%
+1.62%
$ 4.62B
--
17
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.49B
$ 601.88K
18
USD1
USD1
USD1
$ 0.99991
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 4.39B
$ 1.66M
19
WETH
WETH
WETH
$ 1,920.67
+0.17%
+0.01%
+1.88%
$ 4.24B
$ 238.27M
20
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.321
+0.08%
+1.07%
-1.64%
$ 3.53B
$ 658.24K
21
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09071
+0.51%
-0.97%
-7.53%
$ 3.52B
$ 2.38M
22
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.46B
$ 282.06M
23
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
0.00%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.18
24
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.98B
--
25
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999817
+0.01%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
$ 79.25M
26
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
27
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.316
+0.06%
+0.14%
-3.00%
$ 2.73B
$ 36.90K
28
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,355
+0.08%
-0.43%
-0.25%
$ 2.67B
$ 283.85
29
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004475
+0.40%
+1.33%
+0.72%
$ 2.65B
$ 125.95B
30
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 641.72K
31
OKB
OKB
OKB
$ 101.872
+0.06%
+3.18%
-0.44%
$ 2.14B
$ 1.49K
32
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6197
+0.86%
-0.24%
-2.45%
$ 2.10B
$ 370.08K
33
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.391
+1.30%
+2.20%
-4.27%
$ 2.08B
$ 88.60K
34
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04642
+0.26%
+0.26%
-1.53%
$ 2.07B
$ 1.50M
35
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,362.78
+0.08%
-0.56%
-0.45%
$ 2.00B
$ 698.10
36
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.0604
-0.10%
-0.41%
+9.95%
$ 1.92B
$ 703.69K
37
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.76B
$ 102.00M
38
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.32599
+0.59%
-1.00%
-2.34%
$ 1.59B
$ 581.31K
39
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001693
-0.41%
-3.48%
-7.13%
$ 1.53B
$ 31.95B
40
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4376
+0.05%
-0.23%
-4.62%
$ 1.45B
$ 242.94K
41
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.633253
-11.60%
+66.98%
+142.29%
$ 1.38B
$ 23.25M
42
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.332659
+0.08%
0.00%
-0.60%
$ 1.38B
$ 36.49M
43
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.38M
44
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.2
+0.57%
-0.84%
-0.24%
$ 1.36B
$ 2.12K
45
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9987
0.00%
-0.08%
-0.10%
$ 1.36B
$ 6.48K
46
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05732
-0.38%
+4.59%
+7.64%
$ 1.32B
$ 1.04M
47
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 1.30B
$ 106.25K
48
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.187
+0.05%
-2.54%
+0.69%
$ 1.21B
$ 41.67K
49
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.66962
-0.07%
0.00%
+1.66%
$ 1.17B
$ 40.51K
50
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3198
+0.91%
-1.35%
-5.75%
$ 1.09B
$ 1.22M

Tez-tez verilən suallar

Ethereum Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Ethereum Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2,976 tokenləri və ümumi $872.73B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Ethereum Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Ethereum Ekosistemi tokenləri arasında LUCHOW son 24 saat ərzində 174.30% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Ethereum Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2,976 Ethereum Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Ethereum Ekosistemi tokenlərinə ETH, USDT, BNB daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Ethereum Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Ethereum Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $872.73B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Ethereum Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.