Bugünkü canlı MEMDEX100 qiyməti 0,00185329 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MEMDEX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MEMDEX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MEMDEX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MEMDEX Qiymət Məlumatları

MEMDEX Rəsmi Veb-saytı

MEMDEX Tokenomikası

MEMDEX Qiymət Proqnozu

MEMDEX100 Logosu

MEMDEX100 Qiyməti (MEMDEX)

Siyahıya alınmadı

1 MEMDEX / USD Canlı Qiyməti:

$0,00185329
$0,00185329$0,00185329
-6,80%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
MEMDEX100 (MEMDEX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:51:29 (UTC+8)

MEMDEX100 (MEMDEX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00182918
$ 0,00182918$ 0,00182918
24 saat Aşağı
$ 0,00201246
$ 0,00201246$ 0,00201246
24 saat Yüksək

$ 0,00182918
$ 0,00182918$ 0,00182918

$ 0,00201246
$ 0,00201246$ 0,00201246

$ 0,090549
$ 0,090549$ 0,090549

$ 0,00047063
$ 0,00047063$ 0,00047063

-0,40%

-6,82%

-8,72%

-8,72%

MEMDEX100 (MEMDEX) canlı qiyməti $0,00185329. MEMDEX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00182918 və ən yüksək $ 0,00201246 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MEMDEX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,090549, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00047063 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MEMDEX son bir saat ərzində -0,40%, 24 saat ərzində -6,82% və son 7 gündə isə -8,72% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

MEMDEX100 (MEMDEX) Bazar Məlumatları

$ 1,83M
$ 1,83M$ 1,83M

--
----

$ 1,83M
$ 1,83M$ 1,83M

988,82M
988,82M 988,82M

988.819.100,9282333
988.819.100,9282333 988.819.100,9282333

MEMDEX100 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,83M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MEMDEX üzrə dövriyyədə olan təklif 988,82M, ümumi təklif isə 988819100.9282333 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,83M təşkil edir.

MEMDEX100 (MEMDEX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində MEMDEX100 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000135816531180285.
Son 30 gündə MEMDEX100 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001680932.
Son 60 gündə MEMDEX100 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002798367.
Son 90 gündə MEMDEX100 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0004168979124488408.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000135816531180285-6,82%
30 Gün$ -0,0001680932-9,06%
60 Gün$ -0,0002798367-15,09%
90 Gün$ -0,0004168979124488408-18,36%

MEMDEX100 (MEMDEX) Nədir?

Memdex100 is a memecoin created with the goal of merging digital asset culture with the entertainment-driven nature of meme communities for people that are sick of the hedgefund scam we call the stock market. The project is designed to function as a token within the broader meme and social media ecosystem, providing users with a fun and interactive way to participate in community events, challenges, and social media activities.

The coin's utility primarily revolves around community engagement, offering incentives for users to partake in meme-related activities, such as contests, promotions, and online collaborations. Memdex100 does not aim to offer traditional financial services or use cases, but instead focuses on fostering a digital environment where meme enthusiasts can engage with the token in an entertaining and social manner.

Key aspects of the project include a fixed token supply, with the intent to create scarcity, and a governance mechanism that allows community input into project decisions. Additionally, Memdex100 can be used for giveaways, rewards, and other community-driven initiatives.

Overall, the purpose of Memdex100 is to provide a memecoin that connects people through shared interests in meme culture that are sick of the hedgefund scams we call stocks and the nasdaq100, while also integrating elements of blockchain technology for secure and transparent transactions.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

MEMDEX100 (MEMDEX) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

MEMDEX100 Qiymət Proqnozu (USD)

MEMDEX100 (MEMDEX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? MEMDEX100 (MEMDEX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? MEMDEX100 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

MEMDEX100 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MEMDEX Aktivindən Yerli Valyutalara

MEMDEX100 (MEMDEX) Tokenomikası

MEMDEX100 (MEMDEX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MEMDEX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: MEMDEX100 (MEMDEX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü MEMDEX100 (MEMDEX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MEMDEX qiyməti 0,00185329 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MEMDEX / USD cari qiyməti nədir?
MEMDEX / USD cari qiyməti $ 0,00185329 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
MEMDEX100 üçün bazar dəyəri nədir?
MEMDEX üçün bazar dəyəri $ 1,83M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MEMDEX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MEMDEX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 988,82M USD təşkil edir.
MEMDEX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MEMDEX ATH qiyməti olan 0,090549 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MEMDEX qiyməti (ATL) nədir?
MEMDEX ATL qiyməti olan 0,00047063 USD dəyərinə endi.
MEMDEX ticarət həcmi nədir?
MEMDEX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MEMDEX bu il daha da yüksələcək?
MEMDEX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MEMDEX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:51:29 (UTC+8)

MEMDEX100 (MEMDEX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

