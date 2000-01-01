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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Ayın şüası ekosistemi tokenləri

Ayın şüası ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007115
-0.60%
+2.80%
-8.29%
$ 10.70M
$ 133.84M
2
Nobody Sausage
Nobody Sausage
NOBODY
$ 0.001564
+0.51%
-1.38%
-8.12%
$ 1.47M
$ 35.36M
3
MEMDEX100
MEMDEX100
MEMDEX
$ 0.00145417
+0.28%
+0.01%
-1.20%
$ 1.44M
$ 277.57
4
AIR3 AIRewardrop
AIR3 AIRewardrop
AIR3
$ 0.00016115
+0.29%
+0.02%
-0.24%
$ 156.04K
$ 229.05
5
Parabolic
Parabolic
PARAX
$ 0.00011306
0.00%
--
0.00%
$ 113.06K
$ 3.69
6
CryingNTheCasino
CryingNTheCasino
TEARY
$ 8.529E-5
+0.08%
+1.30%
-4.77%
$ 85.08K
--
7
VERRA DNA
VERRA DNA
VDNA
$ 8.134E-5
0.00%
-0.60%
0.00%
$ 80.53K
--
8
Bundles
Bundles
BNDL
$ 7.327E-5
+0.08%
+10.80%
+14.68%
$ 65.41K
--
9
Worthless Coin
Worthless Coin
WORTHLESS
$ 5.302E-5
-0.82%
-1.20%
-1.01%
$ 53.00K
--
10
Tree Stuck in Cat
Tree Stuck in Cat
TREEINCAT
$ 3.797E-5
+0.08%
-2.20%
-17.85%
$ 37.43K
--
11
Shadows Of Hope
Shadows Of Hope
SOH
$ 3.197E-5
0.00%
+1.60%
-3.82%
$ 31.53K
--
12
Queen Kitty
Queen Kitty
QKITTY
$ 2.957E-5
+0.10%
+1.20%
-22.08%
$ 29.43K
--
13
Keefer Bunny
Keefer Bunny
KFR
$ 3.171E-5
+0.09%
-0.20%
-1.21%
$ 29.41K
--
14
Quakk
Quakk
QUAKK
$ 2.858E-5
+0.07%
+0.70%
-1.85%
$ 28.01K
--
15
Nexgent AI
Nexgent AI
NEXGENT
$ 2.873E-5
+5.94%
+6.10%
+5.35%
$ 27.63K
--
16
BlackDuckrwa
BlackDuckrwa
BD/SOL
$ 2.769E-5
0.00%
+0.20%
-3.18%
$ 27.41K
--
17
Mooncoin
Mooncoin
MOONCOIN
$ 2.649E-5
0.00%
+1.40%
+2.56%
$ 26.43K
--
18
Helio
Helio
HELIO
$ 2.865E-5
0.00%
-2.40%
-2.32%
$ 26.43K
--
19
Monke Phone
Monke Phone
MONKEPHONE
$ 1.928E-5
0.00%
-0.20%
+6.81%
$ 19.27K
--
20
trustInWeb3
trustInWeb3
T3AI
$ 1.669E-5
0.00%
-0.40%
0.00%
$ 16.51K
--
21
Mooncat
Mooncat
MOONCAT
$ 1.59E-5
0.00%
-2.00%
+1.60%
$ 15.90K
--
22
ISO Chain
ISO Chain
ISO
$ 1.511E-5
0.00%
-0.10%
-0.07%
$ 15.08K
--
23
GET RICH QUICK
GET RICH QUICK
RICH
$ 1.452E-5
-0.55%
+33.10%
+35.07%
$ 14.51K
--
24
FIT
FIT
FIT
$ 0.00004817
-0.10%
-0.02%
-0.21%
--
$ 130.14M

Tez-tez verilən suallar

Ayın şüası ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Ayın şüası ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 24 tokenləri və ümumi $14.50M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Ayın şüası ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Ayın şüası ekosistemi tokenləri arasında RICH son 24 saat ərzində 33.10% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Ayın şüası ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 24 Ayın şüası ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Ayın şüası ekosistemi tokenlərinə ONE, NOBODY, MEMDEX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Ayın şüası ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Ayın şüası ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $14.50M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Ayın şüası ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.