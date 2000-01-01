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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Hiperlikvid Ekosistem tokenləri

Hiperlikvid Ekosistem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 58.74
+0.69%
-0.96%
+2.00%
$ 14.89B
$ 13.95K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.49B
$ 601.88K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.9998
+0.04%
0.00%
+0.10%
$ 4.06B
$ 122.95M
5
Unit Virtual
Unit Virtual
UVIRT
$ 0.574248
+0.12%
-0.01%
+3.56%
$ 574.24M
$ 13.07K
6
XMR1
XMR1
XMR1
$ 411.78
+0.15%
0.00%
+4.35%
$ 439.63M
$ 2.46M
7
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006229
+0.68%
+2.96%
-1.14%
$ 390.99M
$ 26.15M
8
Humanity
Humanity
H
$ 0.09412
-0.42%
-16.48%
+1.73%
$ 267.69M
$ 3.70M
9
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 64,476
+0.18%
+0.00%
+1.47%
$ 211.01M
$ 17.86M
10
$ 773.16
+0.01%
-0.22%
-0.63%
$ 167.34M
$ 176.66
11
$ 220.93
-0.14%
-0.24%
-1.51%
$ 144.27M
$ 296.41
12
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,351.17
+0.09%
-0.00%
-0.50%
$ 118.97M
$ 14.37M
13
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0.00300086
+0.64%
+0.07%
+9.18%
$ 95.73M
$ 844.11K
14
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01173
+0.17%
-0.51%
-10.39%
$ 85.48M
$ 5.59M
15
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.998268
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 74.87M
$ 50.66K
16
would
would
WOULD
$ 0.069638
+0.25%
+0.02%
-7.23%
$ 69.60M
$ 21.47K
17
Derive
Derive
DRV
$ 0.09143
+1.04%
-1.58%
-3.59%
$ 67.37M
$ 599.73K
18
Purr
Purr
PURR
$ 0.07363
+0.04%
+0.61%
+10.20%
$ 43.88M
$ 778.89K
19
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 718.98
+0.02%
-0.00%
-0.95%
$ 32.36M
$ 1.42M
20
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.11588
+0.43%
-0.12%
+1.67%
$ 31.92M
$ 3.17M
21
Unit Zcash
Unit Zcash
UZEC
$ 507.56
+0.31%
+0.00%
+3.54%
$ 30.17M
$ 1.91M
22
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.07627
+0.22%
-0.01%
+2.75%
$ 27.46M
$ 86.03K
23
Movement
Movement
MOVE
$ 0.005959
+1.06%
-1.31%
-4.95%
$ 23.73M
$ 11.39M
24
USDH
USDH
USDH
$ 0.993092
0.00%
-0.00%
-0.09%
$ 21.21M
$ 10.93K
25
Based
Based
BASED
$ 0.07693
+0.44%
-0.63%
+2.02%
$ 18.12M
$ 2.74M
26
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 14.64
+0.27%
-0.04%
-7.40%
$ 14.58M
$ 61.44K
27
Unit Ethereum
Unit Ethereum
UETH
$ 1,921.58
+0.20%
+0.01%
+3.13%
$ 12.35M
$ 10.53M
28
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001612
+0.19%
-2.71%
-3.64%
$ 12.21M
$ 34.90B
29
Unit Fartcoin
Unit Fartcoin
UFART
$ 0.143699
+1.28%
--
+9.84%
$ 11.51M
$ 8.75
30
Unit Solana
Unit Solana
USOL
$ 77.53
+0.30%
+0.02%
+2.21%
$ 10.80M
$ 2.99M
31
SK Hynix xStock
SK Hynix xStock
SKHYX
$ 162.62
-0.07%
-0.01%
+6.88%
$ 8.38M
$ 945.69K
32
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.0616
-0.02%
+0.44%
-1.00%
$ 8.07M
$ 907.67K
33
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
$ 0.00001738
0.00%
-6.36%
-9.53%
$ 5.87M
$ 12.91M
34
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3257
-0.54%
+13.36%
+25.49%
$ 4.60M
$ 243.24K
35
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.154
0.00%
+0.53%
+2.53%
$ 3.46M
$ 12.02K
36
HyperLend
HyperLend
HPL
$ 0.01010314
+0.02%
+0.02%
+3.67%
$ 3.38M
$ 4.24K
37
HyBridge
HyBridge
BRIDGE
$ 0.01686942
0.00%
-0.09%
-32.46%
$ 3.37M
$ 948.82
38
Last USD
Last USD
USDXL
$ 1.005
+0.30%
+0.01%
+1.36%
$ 3.23M
$ 888.97
39
Unit Ansem
Unit Ansem
UANSEM
$ 0.240358
-0.40%
-0.11%
+22.41%
$ 2.21M
$ 227.22K
40
Jeff
Jeff
JEFF
$ 1.56
0.00%
-0.01%
-3.11%
$ 1.56M
$ 1.93K
41
PiP
PiP
PIP
$ 1.68
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 1.32M
$ 1.50K
42
LiquidLaunch
LiquidLaunch
LIQD
$ 0.00093259
+0.47%
+0.00%
-10.93%
$ 1.12M
$ 4.74K
43
ATEHUN
ATEHUN
ATEHUN
$ 0.980003
0.00%
-0.11%
-10.83%
$ 889.65K
$ 7.67K
44
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00528888
0.00%
-0.08%
-21.06%
$ 879.63K
$ 256.54
45
Sovrun
Sovrun
SOVRN
$ 0.00091329
+0.16%
-0.00%
-10.12%
$ 763.62K
$ 1.37K
46
Catbal
Catbal
CATBAL
$ 0.730014
+0.10%
0.00%
+2.39%
$ 729.50K
$ 1.18K
47
alright buddy
alright buddy
BUDDY
$ 0.00061582
+0.47%
-0.05%
-3.21%
$ 615.82K
$ 2.17K
48
Hybridge Bridged LINK
Hybridge Bridged LINK
LINK0
$ 9.76
-0.20%
+0.03%
+12.31%
$ 257.18K
$ 53.95K
49
SatLayer
SatLayer
SLAY
$ 0.00028596
-0.05%
--
-1.36%
$ 174.16K
$ 9.40
50
Hyperlauncher
Hyperlauncher
LAUNCH
$ 0.00305695
0.00%
--
0.00%
$ 154.69K
$ 0.44

Tez-tez verilən suallar

Hiperlikvid Ekosistem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Hiperlikvid Ekosistem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 59 tokenləri və ümumi $101.35B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Hiperlikvid Ekosistem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Hiperlikvid Ekosistem tokenləri arasında ANON son 24 saat ərzində 13.36% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Hiperlikvid Ekosistem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 59 Hiperlikvid Ekosistem tokeni izləyir. Populyar Hiperlikvid Ekosistem tokenlərinə USDC, HYPE, USDE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Hiperlikvid Ekosistem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Hiperlikvid Ekosistem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $101.35B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Hiperlikvid Ekosistem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.