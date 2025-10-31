Bugünkü canlı SP500 xStock qiyməti 682.68 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPYX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SPYX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı SP500 xStock qiyməti 682.68 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPYX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SPYX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Akademiya

SP500 xStock Logosu

SP500 xStock qiyməti(SPYX)

1 SPYX / USD Canlı Qiyməti:

$682,69
$682,69$682,69
+0,11%1D
USD
SP500 xStock (SPYX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:57:52 (UTC+8)

SP500 xStock (SPYX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 676,66
$ 676,66$ 676,66
24 saat Aşağı
$ 699,2
$ 699,2$ 699,2
24 saat Yüksək

$ 676,66
$ 676,66$ 676,66

$ 699,2
$ 699,2$ 699,2

$ 691,3112879874312
$ 691,3112879874312$ 691,3112879874312

$ 594,884270877716
$ 594,884270877716$ 594,884270877716

-0,08%

+0,11%

+1,91%

+1,91%

SP500 xStock (SPYX) canlı qiyməti $ 682,68. SPYX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 676,66 və ən yüksək $ 699,2 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SPYX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 691,3112879874312, ən aşağı qiyməti isə $ 594,884270877716 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SPYX son bir saat ərzində -0,08%, 24 saat ərzində +0,11% və son 7 gündə isə +1,91% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

SP500 xStock (SPYX) Bazar Məlumatları

No.1049

$ 13,07M
$ 13,07M$ 13,07M

$ 58,43K
$ 58,43K$ 58,43K

$ 13,07M
$ 13,07M$ 13,07M

19,15K
19,15K 19,15K

--
----

19.149,1503557
19.149,1503557 19.149,1503557

SOL

SP500 xStock üzrə cari Bazar Dəyəri $ 13,07M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 58,43K təşkil edir. SPYX üzrə dövriyyədə olan təklif 19,15K, ümumi təklif isə 19149.1503557 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 13,07M təşkil edir.

SP500 xStock (SPYX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün SP500 xStock qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,7501+0,11%
30 Gün$ +22,65+3,43%
60 Gün$ +42,35+6,61%
90 Gün$ +60,19+9,66%
Bugünkü SP500 xStock Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün SPYX $ +0,7501 (+0,11%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

SP500 xStock 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +22,65 (+3,43%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

SP500 xStock 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə SPYX $ +42,35 (+6,61%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

SP500 xStock 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +60,19 (+9,66%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

SP500 xStock (SPYX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi SP500 xStock Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

SP500 xStock (SPYX) Nədir?

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

SP500 xStock MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC SP500 xStock investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- SPYX steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə SP500 xStock haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız SP500 xStock satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

SP500 xStock Qiymət Proqnozu (USD)

SP500 xStock (SPYX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SP500 xStock (SPYX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SP500 xStock üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

SP500 xStock qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SP500 xStock (SPYX) Tokenomikası

SP500 xStock (SPYX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SPYX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

SP500 xStock (SPYX) necə alınır?

Necə SP500 xStock alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım SP500 xStock Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

SPYX Aktivindən Yerli Valyutalara

1 SP500 xStock(SPYX) / VND
17.964.724,2
1 SP500 xStock(SPYX) / AUD
A$1.037,6736
1 SP500 xStock(SPYX) / GBP
512,01
1 SP500 xStock(SPYX) / EUR
587,1048
1 SP500 xStock(SPYX) / USD
$682,68
1 SP500 xStock(SPYX) / MYR
RM2.860,4292
1 SP500 xStock(SPYX) / TRY
28.686,2136
1 SP500 xStock(SPYX) / JPY
¥104.450,04
1 SP500 xStock(SPYX) / ARS
ARS$982.267,2912
1 SP500 xStock(SPYX) / RUB
54.573,4392
1 SP500 xStock(SPYX) / INR
60.499,1016
1 SP500 xStock(SPYX) / IDR
Rp11.191.473,6192
1 SP500 xStock(SPYX) / PHP
40.093,7964
1 SP500 xStock(SPYX) / EGP
￡E.32.242,9764
1 SP500 xStock(SPYX) / BRL
R$3.672,8184
1 SP500 xStock(SPYX) / CAD
C$948,9252
1 SP500 xStock(SPYX) / BDT
83.464,4568
1 SP500 xStock(SPYX) / NGN
987.954,0156
1 SP500 xStock(SPYX) / COP
$2.646.040,3728
1 SP500 xStock(SPYX) / ZAR
R.11.776,23
1 SP500 xStock(SPYX) / UAH
28.665,7332
1 SP500 xStock(SPYX) / TZS
T.Sh.1.677.344,76
1 SP500 xStock(SPYX) / VES
Bs150.872,28
1 SP500 xStock(SPYX) / CLP
$643.084,56
1 SP500 xStock(SPYX) / PKR
Rs192.624,9888
1 SP500 xStock(SPYX) / KZT
362.161,74
1 SP500 xStock(SPYX) / THB
฿22.050,564
1 SP500 xStock(SPYX) / TWD
NT$20.978,7564
1 SP500 xStock(SPYX) / AED
د.إ2.505,4356
1 SP500 xStock(SPYX) / CHF
Fr546,144
1 SP500 xStock(SPYX) / HKD
HK$5.297,5968
1 SP500 xStock(SPYX) / AMD
֏261.357,2112
1 SP500 xStock(SPYX) / MAD
.د.م6.321,6168
1 SP500 xStock(SPYX) / MXN
$12.643,2336
1 SP500 xStock(SPYX) / SAR
ريال2.560,05
1 SP500 xStock(SPYX) / ETB
Br104.962,05
1 SP500 xStock(SPYX) / KES
KSh88.195,4292
1 SP500 xStock(SPYX) / JOD
د.أ484,02012
1 SP500 xStock(SPYX) / PLN
2.498,6088
1 SP500 xStock(SPYX) / RON
лв2.996,9652
1 SP500 xStock(SPYX) / SEK
kr6.437,6724
1 SP500 xStock(SPYX) / BGN
лв1.153,7292
1 SP500 xStock(SPYX) / HUF
Ft229.086,9276
1 SP500 xStock(SPYX) / CZK
14.349,9336
1 SP500 xStock(SPYX) / KWD
د.ك208,90008
1 SP500 xStock(SPYX) / ILS
2.218,71
1 SP500 xStock(SPYX) / BOB
Bs4.717,3188
1 SP500 xStock(SPYX) / AZN
1.160,556
1 SP500 xStock(SPYX) / TJS
SM6.280,656
1 SP500 xStock(SPYX) / GEL
1.850,0628
1 SP500 xStock(SPYX) / AOA
Kz625.737,6612
1 SP500 xStock(SPYX) / BHD
.د.ب256,68768
1 SP500 xStock(SPYX) / BMD
$682,68
1 SP500 xStock(SPYX) / DKK
kr4.403,286
1 SP500 xStock(SPYX) / HNL
L17.927,1768
1 SP500 xStock(SPYX) / MUR
31.048,2864
1 SP500 xStock(SPYX) / NAD
$11.755,7496
1 SP500 xStock(SPYX) / NOK
kr6.860,934
1 SP500 xStock(SPYX) / NZD
$1.187,8632
1 SP500 xStock(SPYX) / PAB
B/.682,68
1 SP500 xStock(SPYX) / PGK
K2.880,9096
1 SP500 xStock(SPYX) / QAR
ر.ق2.484,9552
1 SP500 xStock(SPYX) / RSD
дин.69.114,5232
1 SP500 xStock(SPYX) / UZS
soʻm8.225.058,3492
1 SP500 xStock(SPYX) / ALL
L57.092,5284
1 SP500 xStock(SPYX) / ANG
ƒ1.221,9972
1 SP500 xStock(SPYX) / AWG
ƒ1.228,824
1 SP500 xStock(SPYX) / BBD
$1.365,36
1 SP500 xStock(SPYX) / BAM
KM1.146,9024
1 SP500 xStock(SPYX) / BIF
Fr2.019.367,44
1 SP500 xStock(SPYX) / BND
$887,484
1 SP500 xStock(SPYX) / BSD
$682,68
1 SP500 xStock(SPYX) / JMD
$109.153,7052
1 SP500 xStock(SPYX) / KHR
2.741.683,8408
1 SP500 xStock(SPYX) / KMF
Fr288.773,64
1 SP500 xStock(SPYX) / LAK
14.840.869,2684
1 SP500 xStock(SPYX) / LKR
රු207.814,6188
1 SP500 xStock(SPYX) / MDL
L11.523,6384
1 SP500 xStock(SPYX) / MGA
Ar3.061.341,924
1 SP500 xStock(SPYX) / MOP
P5.461,44
1 SP500 xStock(SPYX) / MVR
10.445,004
1 SP500 xStock(SPYX) / MWK
MK1.185.207,5748
1 SP500 xStock(SPYX) / MZN
MT43.623,252
1 SP500 xStock(SPYX) / NPR
रु96.844,9848
1 SP500 xStock(SPYX) / PYG
4.841.566,56
1 SP500 xStock(SPYX) / RWF
Fr990.568,68
1 SP500 xStock(SPYX) / SBD
$5.618,4564
1 SP500 xStock(SPYX) / SCR
9.612,1344
1 SP500 xStock(SPYX) / SRD
$26.453,85
1 SP500 xStock(SPYX) / SVC
$5.973,45
1 SP500 xStock(SPYX) / SZL
L11.755,7496
1 SP500 xStock(SPYX) / TMT
m2.389,38
1 SP500 xStock(SPYX) / TND
د.ت2.005,71384
1 SP500 xStock(SPYX) / TTD
$4.621,7436
1 SP500 xStock(SPYX) / UGX
Sh2.378.457,12
1 SP500 xStock(SPYX) / XAF
Fr386.396,88
1 SP500 xStock(SPYX) / XCD
$1.843,236
1 SP500 xStock(SPYX) / XOF
Fr386.396,88
1 SP500 xStock(SPYX) / XPF
Fr70.316,04
1 SP500 xStock(SPYX) / BWP
P9.147,912
1 SP500 xStock(SPYX) / BZD
$1.372,1868
1 SP500 xStock(SPYX) / CVE
$64.936,5216
1 SP500 xStock(SPYX) / DJF
Fr120.834,36
1 SP500 xStock(SPYX) / DOP
$43.807,5756
1 SP500 xStock(SPYX) / DZD
د.ج88.727,9196
1 SP500 xStock(SPYX) / FJD
$1.542,8568
1 SP500 xStock(SPYX) / GNF
Fr5.935.902,6
1 SP500 xStock(SPYX) / GTQ
Q5.229,3288
1 SP500 xStock(SPYX) / GYD
$142.905,4044
1 SP500 xStock(SPYX) / ISK
kr85.335

SP500 xStock Mənbəyi

SP500 xStock haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi SP500 xStock Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: SP500 xStock Haqqında Digər Suallar

Bugünkü SP500 xStock (SPYX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SPYX qiyməti 682,68 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SPYX / USD cari qiyməti nədir?
SPYX / USD cari qiyməti $ 682,68 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
SP500 xStock üçün bazar dəyəri nədir?
SPYX üçün bazar dəyəri $ 13,07M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SPYX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SPYX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 19,15K USD təşkil edir.
SPYX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SPYX ATH qiyməti olan 691,3112879874312 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SPYX qiyməti (ATL) nədir?
SPYX ATL qiyməti olan 594,884270877716 USD dəyərinə endi.
SPYX ticarət həcmi nədir?
SPYX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 58,43K USD.
SPYX bu il daha da yüksələcək?
SPYX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SPYX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:57:52 (UTC+8)

SP500 xStock (SPYX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

SPYX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SPYX
SPYX
USD
USD

1 SPYX = 682,68 USD

SPYX Ticarəti Edin

SPYX/USDT
$682,69
$682,69$682,69
+0,12%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

