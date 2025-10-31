Bugünkü canlı NVIDIA xStock qiyməti 204.62 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NVDAX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NVDAX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı NVIDIA xStock qiyməti 204.62 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NVDAX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NVDAX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

NVIDIA xStock Logosu

NVIDIA xStock qiyməti(NVDAX)

1 NVDAX / USD Canlı Qiyməti:

$204,62
+0,93%1D
USD
NVIDIA xStock (NVDAX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:46:31 (UTC+8)

NVIDIA xStock (NVDAX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 201,44
24 saat Aşağı
$ 210,68
24 saat Yüksək

$ 201,44
$ 210,68
$ 211,55444406079573
$ 150,17117069595338
-0,32%

+0,93%

+12,02%

+12,02%

NVIDIA xStock (NVDAX) canlı qiyməti $ 204,62. NVDAX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 201,44 və ən yüksək $ 210,68 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. NVDAX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 211,55444406079573, ən aşağı qiyməti isə $ 150,17117069595338 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, NVDAX son bir saat ərzində -0,32%, 24 saat ərzində +0,93% və son 7 gündə isə +12,02% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

NVIDIA xStock (NVDAX) Bazar Məlumatları

No.845

$ 20,47M
$ 59,80K
$ 20,47M
100,05K
--
100.053,82761287
SOL

NVIDIA xStock üzrə cari Bazar Dəyəri $ 20,47M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 59,80K təşkil edir. NVDAX üzrə dövriyyədə olan təklif 100,05K, ümumi təklif isə 100053.82761287 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 20,47M təşkil edir.

NVIDIA xStock (NVDAX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün NVIDIA xStock qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +1,8854+0,93%
30 Gün$ +18,81+10,12%
60 Gün$ +31,62+18,27%
90 Gün$ +31,56+18,23%
Bugünkü NVIDIA xStock Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün NVDAX $ +1,8854 (+0,93%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

NVIDIA xStock 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +18,81 (+10,12%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

NVIDIA xStock 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə NVDAX $ +31,62 (+18,27%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

NVIDIA xStock 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +31,56 (+18,23%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

NVIDIA xStock (NVDAX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi NVIDIA xStock Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

NVIDIA xStock (NVDAX) Nədir?

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC NVIDIA xStock investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- NVDAX steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə NVIDIA xStock haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız NVIDIA xStock satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

NVIDIA xStock Qiymət Proqnozu (USD)

NVIDIA xStock (NVDAX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? NVIDIA xStock (NVDAX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? NVIDIA xStock üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

NVIDIA xStock qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

NVIDIA xStock (NVDAX) Tokenomikası

NVIDIA xStock (NVDAX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. NVDAX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

NVIDIA xStock (NVDAX) necə alınır?

Necə NVIDIA xStock alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım NVIDIA xStock Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

NVDAX Aktivindən Yerli Valyutalara

1 NVIDIA xStock(NVDAX) / VND
5.384.575,3
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / AUD
A$311,0224
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / GBP
153,465
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / EUR
175,9732
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / USD
$204,62
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / MYR
RM857,3578
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / TRY
8.598,1324
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / JPY
¥31.306,86
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / ARS
ARS$294.415,4408
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / RUB
16.357,3228
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / INR
18.133,4244
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / IDR
Rp3.354.425,6928
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / PHP
12.017,3326
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / EGP
￡E.9.664,2026
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / BRL
R$1.100,8556
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / CAD
C$284,4218
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / BDT
25.016,8412
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / NGN
296.119,9254
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / COP
$793.098,9352
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / ZAR
R.3.529,695
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / UAH
8.591,9938
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / TZS
T.Sh.502.751,34
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / VES
Bs45.221,02
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / CLP
$192.752,04
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / PKR
Rs57.735,5792
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / KZT
108.550,91
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / THB
฿6.609,226
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / TWD
NT$6.287,9726
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / AED
د.إ750,9554
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / CHF
Fr163,696
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / HKD
HK$1.587,8512
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / AMD
֏78.336,7208
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / MAD
.د.م1.894,7812
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / MXN
$3.789,5624
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / SAR
ريال767,325
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / ETB
Br31.460,325
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / KES
KSh26.434,8578
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / JOD
د.أ145,07558
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / PLN
748,9092
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / RON
лв898,2818
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / SEK
kr1.929,5666
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / BGN
лв345,8078
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / HUF
Ft68.664,3334
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / CZK
4.301,1124
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / KWD
د.ك62,61372
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / ILS
665,015
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / BOB
Bs1.413,9242
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / AZN
347,854
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / TJS
SM1.882,504
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / GEL
554,5202
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / AOA
Kz187.552,6458
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / BHD
.د.ب76,93712
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / BMD
$204,62
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / DKK
kr1.319,799
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / HNL
L5.373,3212
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / MUR
9.306,1176
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / NAD
$3.523,5564
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / NOK
kr2.056,431
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / NZD
$356,0388
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / PAB
B/.204,62
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / PGK
K863,4964
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / QAR
ر.ق744,8168
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / RSD
дин.20.715,7288
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / UZS
soʻm2.465.300,6378
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / ALL
L17.112,3706
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / ANG
ƒ366,2698
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / AWG
ƒ368,316
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / BBD
$409,24
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / BAM
KM343,7616
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / BIF
Fr605.265,96
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / BND
$266,006
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / BSD
$204,62
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / JMD
$32.716,6918
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / KHR
821.766,1972
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / KMF
Fr86.554,26
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / LAK
4.448.260,7806
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / LKR
රු62.288,3742
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / MDL
L3.453,9856
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / MGA
Ar917.577,466
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / MOP
P1.636,96
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / MVR
3.130,686
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / MWK
MK355.242,8282
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / MZN
MT13.075,218
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / NPR
रु29.027,3932
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / PYG
1.451.165,04
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / RWF
Fr296.903,62
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / SBD
$1.684,0226
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / SCR
2.881,0496
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / SRD
$7.929,025
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / SVC
$1.790,425
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / SZL
L3.523,5564
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / TMT
m716,17
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / TND
د.ت601,17356
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / TTD
$1.385,2774
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / UGX
Sh712.896,08
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / XAF
Fr115.814,92
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / XCD
$552,474
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / XOF
Fr115.814,92
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / XPF
Fr21.075,86
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / BWP
P2.741,908
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / BZD
$411,2862
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / CVE
$19.463,4544
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / DJF
Fr36.217,74
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / DOP
$13.130,4654
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / DZD
د.ج26.594,4614
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / FJD
$462,4412
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / GNF
Fr1.779.170,9
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / GTQ
Q1.567,3892
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / GYD
$42.833,1046
1 NVIDIA xStock(NVDAX) / ISK
kr25.577,5

NVIDIA xStock Mənbəyi

NVIDIA xStock haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi NVIDIA xStock Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: NVIDIA xStock Haqqında Digər Suallar

Bugünkü NVIDIA xStock (NVDAX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı NVDAX qiyməti 204,62 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
NVDAX / USD cari qiyməti nədir?
NVDAX / USD cari qiyməti $ 204,62 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
NVIDIA xStock üçün bazar dəyəri nədir?
NVDAX üçün bazar dəyəri $ 20,47M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
NVDAX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
NVDAX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,05K USD təşkil edir.
NVDAX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
NVDAX ATH qiyməti olan 211,55444406079573 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı NVDAX qiyməti (ATL) nədir?
NVDAX ATL qiyməti olan 150,17117069595338 USD dəyərinə endi.
NVDAX ticarət həcmi nədir?
NVDAX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 59,80K USD.
NVDAX bu il daha da yüksələcək?
NVDAX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün NVDAX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:46:31 (UTC+8)

NVIDIA xStock (NVDAX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

NVDAX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

NVDAX
NVDAX
USD
USD

1 NVDAX = 204,62 USD

NVDAX Ticarəti Edin

NVDAX/USDT
$204,62
$204,62$204,62
+0,92%

