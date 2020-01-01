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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Etherlink Ekosistemi tokenləri

Etherlink Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,521.77
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.765
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
4
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 64,702
+0.13%
+0.00%
+1.31%
$ 663.34M
$ 881.04K
5
Curve
Curve
CRV
$ 0.2386
+0.59%
-1.00%
-5.32%
$ 361.89M
$ 1.47M
6
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
0.00%
$ 66.51M
--
7
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,921.16
+0.16%
+0.01%
+2.05%
$ 35.50M
$ 262.38K
8
Stable Mint USD
Stable Mint USD
USDSM
$ 0.993459
+0.11%
-0.04%
-0.45%
$ 12.40M
$ 231.80
9
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.18M
--
10
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 139.93
+0.01%
-0.01%
-1.12%
$ 6.17M
$ 44.37K
11
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 5.11M
--
12
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.37M
--
13
Sogni AI
Sogni AI
SOGNI
$ 0.00057719
+0.47%
-0.01%
-0.96%
$ 2.07M
$ 49.39K
14
Stacy Staked XTZ
Stacy Staked XTZ
STXTZ
$ 0.25106
0.00%
--
0.00%
$ 1.86M
$ 13.94
15
Wrapped XTZ
Wrapped XTZ
WXTZ
$ 0.199753
+0.57%
-0.01%
+1.38%
$ 1.70M
$ 21.10K
16
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.612E-5
+0.05%
-0.50%
+0.34%
$ 1.04M
--
17
Uranium.io
Uranium.io
XU3O8
$ 5.5
+0.07%
+0.11%
+1.18%
--
$ 8.78K

Tez-tez verilən suallar

Etherlink Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Etherlink Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 17 tokenləri və ümumi $89.96B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Etherlink Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Etherlink Ekosistemi tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.58% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Etherlink Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 17 Etherlink Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Etherlink Ekosistemi tokenlərinə USDC, WBTC, LINK daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Etherlink Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Etherlink Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $89.96B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Etherlink Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.