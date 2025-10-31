Bugünkü canlı Stacy Staked XTZ qiyməti 0,594322 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STXTZ / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STXTZ qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Stacy Staked XTZ qiyməti 0,594322 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STXTZ / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STXTZ qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Stacy Staked XTZ Qiyməti (STXTZ)

Siyahıya alınmadı

1 STXTZ / USD Canlı Qiyməti:

$0,594322
-0,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Stacy Staked XTZ (STXTZ) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:34:11 (UTC+8)

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,571709
24 saat Aşağı
$ 0,601009
24 saat Yüksək

$ 0,571709
$ 0,601009
$ 1,06
$ 0,464512
-0,37%

-0,72%

-5,38%

-5,38%

Stacy Staked XTZ (STXTZ) canlı qiyməti $0,594322. STXTZ son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,571709 və ən yüksək $ 0,601009 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. STXTZ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,06, ən aşağı qiyməti isə $ 0,464512 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, STXTZ son bir saat ərzində -0,37%, 24 saat ərzində -0,72% və son 7 gündə isə -5,38% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Bazar Məlumatları

$ 5,14M
--
$ 5,14M
8,65M
8.645.980,418659
Stacy Staked XTZ üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,14M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. STXTZ üzrə dövriyyədə olan təklif 8,65M, ümumi təklif isə 8645980.418659 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,14M təşkil edir.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Stacy Staked XTZ / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0043643893255007.
Son 30 gündə Stacy Staked XTZ / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0890083966.
Son 60 gündə Stacy Staked XTZ / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,1851241711.
Son 90 gündə Stacy Staked XTZ / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,1650397577252858.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0043643893255007-0,72%
30 Gün$ -0,0890083966-14,97%
60 Gün$ -0,1851241711-31,14%
90 Gün$ -0,1650397577252858-21,73%

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Nədir?

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Stacy Staked XTZ Qiymət Proqnozu (USD)

Stacy Staked XTZ (STXTZ) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Stacy Staked XTZ (STXTZ) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Stacy Staked XTZ üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Stacy Staked XTZ qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

STXTZ Aktivindən Yerli Valyutalara

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Tokenomikası

Stacy Staked XTZ (STXTZ) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. STXTZ tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Stacy Staked XTZ (STXTZ) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Stacy Staked XTZ (STXTZ) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı STXTZ qiyməti 0,594322 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
STXTZ / USD cari qiyməti nədir?
STXTZ / USD cari qiyməti $ 0,594322 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Stacy Staked XTZ üçün bazar dəyəri nədir?
STXTZ üçün bazar dəyəri $ 5,14M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
STXTZ aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
STXTZ aktivinin dövriyyədə olan təklifi 8,65M USD təşkil edir.
STXTZ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
STXTZ ATH qiyməti olan 1,06 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı STXTZ qiyməti (ATL) nədir?
STXTZ ATL qiyməti olan 0,464512 USD dəyərinə endi.
STXTZ ticarət həcmi nədir?
STXTZ üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
STXTZ bu il daha da yüksələcək?
STXTZ bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün STXTZ qiymət proqnozuna baxın.
Stacy Staked XTZ (STXTZ) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

