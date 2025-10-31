Bugünkü canlı Uranium.io qiyməti 5.129 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XU3O8 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XU3O8 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Uranium.io qiyməti 5.129 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XU3O8 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XU3O8 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

XU3O8 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

XU3O8 Qiymət Məlumatları

XU3O8 Whitepaper

XU3O8 Rəsmi Veb-saytı

XU3O8 Tokenomikası

XU3O8 Qiymət Proqnozu

XU3O8 Qiymət Tarixçəsi

XU3O8 Alış Bələdçisi

XU3O8 / Fiat Valyuta Çevirən

XU3O8 Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Uranium.io Logosu

Uranium.io qiyməti(XU3O8)

1 XU3O8 / USD Canlı Qiyməti:

$5,132
$5,132$5,132
+0,33%1D
USD
Uranium.io (XU3O8) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:09:00 (UTC+8)

Uranium.io (XU3O8) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 5,054
$ 5,054$ 5,054
24 saat Aşağı
$ 5,144
$ 5,144$ 5,144
24 saat Yüksək

$ 5,054
$ 5,054$ 5,054

$ 5,144
$ 5,144$ 5,144

--
----

--
----

-0,08%

+0,33%

+6,63%

+6,63%

Uranium.io (XU3O8) canlı qiyməti $ 5,129. XU3O8 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 5,054 və ən yüksək $ 5,144 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. XU3O8 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, XU3O8 son bir saat ərzində -0,08%, 24 saat ərzində +0,33% və son 7 gündə isə +6,63% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Uranium.io (XU3O8) Bazar Məlumatları

--
----

$ 188,09K
$ 188,09K$ 188,09K

$ 820,64M
$ 820,64M$ 820,64M

--
----

160.000.038
160.000.038 160.000.038

ETHERLINK

Uranium.io üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 188,09K təşkil edir. XU3O8 üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 160000038 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 820,64M təşkil edir.

Uranium.io (XU3O8) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Uranium.io qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,01688+0,33%
30 Gün$ -0,054-1,05%
60 Gün$ +0,373+7,84%
90 Gün$ +0,677+15,20%
Bugünkü Uranium.io Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün XU3O8 $ +0,01688 (+0,33%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Uranium.io 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,054 (-1,05%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Uranium.io 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə XU3O8 $ +0,373 (+7,84%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Uranium.io 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,677 (+15,20%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Uranium.io (XU3O8) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Uranium.io Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Uranium.io (XU3O8) Nədir?

Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.

Uranium.io MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Uranium.io investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- XU3O8 steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Uranium.io haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Uranium.io satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Uranium.io Qiymət Proqnozu (USD)

Uranium.io (XU3O8) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Uranium.io (XU3O8) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Uranium.io üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Uranium.io qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Uranium.io (XU3O8) Tokenomikası

Uranium.io (XU3O8) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. XU3O8 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Uranium.io (XU3O8) necə alınır?

Necə Uranium.io alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Uranium.io Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

XU3O8 Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Uranium.io(XU3O8) / VND
134.969,635
1 Uranium.io(XU3O8) / AUD
A$7,79608
1 Uranium.io(XU3O8) / GBP
3,89804
1 Uranium.io(XU3O8) / EUR
4,41094
1 Uranium.io(XU3O8) / USD
$5,129
1 Uranium.io(XU3O8) / MYR
RM21,49051
1 Uranium.io(XU3O8) / TRY
215,52058
1 Uranium.io(XU3O8) / JPY
¥784,737
1 Uranium.io(XU3O8) / ARS
ARS$7.379,81036
1 Uranium.io(XU3O8) / RUB
410,06355
1 Uranium.io(XU3O8) / INR
454,32682
1 Uranium.io(XU3O8) / IDR
Rp84.081,95376
1 Uranium.io(XU3O8) / PHP
301,27746
1 Uranium.io(XU3O8) / EGP
￡E.242,24267
1 Uranium.io(XU3O8) / BRL
R$27,59402
1 Uranium.io(XU3O8) / CAD
C$7,12931
1 Uranium.io(XU3O8) / BDT
627,07154
1 Uranium.io(XU3O8) / NGN
7.411,81532
1 Uranium.io(XU3O8) / COP
$19.957,19545
1 Uranium.io(XU3O8) / ZAR
R.88,57783
1 Uranium.io(XU3O8) / UAH
215,36671
1 Uranium.io(XU3O8) / TZS
T.Sh.12.601,953
1 Uranium.io(XU3O8) / VES
Bs1.133,509
1 Uranium.io(XU3O8) / CLP
$4.831,518
1 Uranium.io(XU3O8) / PKR
Rs1.447,19864
1 Uranium.io(XU3O8) / KZT
2.720,9345
1 Uranium.io(XU3O8) / THB
฿165,82057
1 Uranium.io(XU3O8) / TWD
NT$157,61417
1 Uranium.io(XU3O8) / AED
د.إ18,82343
1 Uranium.io(XU3O8) / CHF
Fr4,1032
1 Uranium.io(XU3O8) / HKD
HK$39,80104
1 Uranium.io(XU3O8) / AMD
֏1.963,58636
1 Uranium.io(XU3O8) / MAD
.د.م47,49454
1 Uranium.io(XU3O8) / MXN
$95,04037
1 Uranium.io(XU3O8) / SAR
ريال19,23375
1 Uranium.io(XU3O8) / ETB
Br788,58375
1 Uranium.io(XU3O8) / KES
KSh662,61551
1 Uranium.io(XU3O8) / JOD
د.أ3,636461
1 Uranium.io(XU3O8) / PLN
18,77214
1 Uranium.io(XU3O8) / RON
лв22,51631
1 Uranium.io(XU3O8) / SEK
kr48,41776
1 Uranium.io(XU3O8) / BGN
лв8,61672
1 Uranium.io(XU3O8) / HUF
Ft1.722,26691
1 Uranium.io(XU3O8) / CZK
107,91416
1 Uranium.io(XU3O8) / KWD
د.ك1,569474
1 Uranium.io(XU3O8) / ILS
16,66925
1 Uranium.io(XU3O8) / BOB
Bs35,44139
1 Uranium.io(XU3O8) / AZN
8,7193
1 Uranium.io(XU3O8) / TJS
SM47,1868
1 Uranium.io(XU3O8) / GEL
13,89959
1 Uranium.io(XU3O8) / AOA
Kz4.701,19011
1 Uranium.io(XU3O8) / BHD
.د.ب1,928504
1 Uranium.io(XU3O8) / BMD
$5,129
1 Uranium.io(XU3O8) / DKK
kr33,08205
1 Uranium.io(XU3O8) / HNL
L134,68754
1 Uranium.io(XU3O8) / MUR
233,26692
1 Uranium.io(XU3O8) / NAD
$88,32138
1 Uranium.io(XU3O8) / NOK
kr51,59774
1 Uranium.io(XU3O8) / NZD
$8,92446
1 Uranium.io(XU3O8) / PAB
B/.5,129
1 Uranium.io(XU3O8) / PGK
K21,64438
1 Uranium.io(XU3O8) / QAR
ر.ق18,66956
1 Uranium.io(XU3O8) / RSD
дин.519,61899
1 Uranium.io(XU3O8) / UZS
soʻm61.795,16651
1 Uranium.io(XU3O8) / ALL
L428,93827
1 Uranium.io(XU3O8) / ANG
ƒ9,18091
1 Uranium.io(XU3O8) / AWG
ƒ9,2322
1 Uranium.io(XU3O8) / BBD
$10,258
1 Uranium.io(XU3O8) / BAM
KM8,61672
1 Uranium.io(XU3O8) / BIF
Fr15.171,582
1 Uranium.io(XU3O8) / BND
$6,6677
1 Uranium.io(XU3O8) / BSD
$5,129
1 Uranium.io(XU3O8) / JMD
$820,07581
1 Uranium.io(XU3O8) / KHR
20.598,37174
1 Uranium.io(XU3O8) / KMF
Fr2.169,567
1 Uranium.io(XU3O8) / LAK
111.499,99777
1 Uranium.io(XU3O8) / LKR
රු1.561,31889
1 Uranium.io(XU3O8) / MDL
L86,57752
1 Uranium.io(XU3O8) / MGA
Ar22.999,9747
1 Uranium.io(XU3O8) / MOP
P41,032
1 Uranium.io(XU3O8) / MVR
78,4737
1 Uranium.io(XU3O8) / MWK
MK8.904,50819
1 Uranium.io(XU3O8) / MZN
MT327,7431
1 Uranium.io(XU3O8) / NPR
रु727,59994
1 Uranium.io(XU3O8) / PYG
36.374,868
1 Uranium.io(XU3O8) / RWF
Fr7.442,179
1 Uranium.io(XU3O8) / SBD
$42,21167
1 Uranium.io(XU3O8) / SCR
72,21632
1 Uranium.io(XU3O8) / SRD
$198,74875
1 Uranium.io(XU3O8) / SVC
$44,87875
1 Uranium.io(XU3O8) / SZL
L88,32138
1 Uranium.io(XU3O8) / TMT
m17,9515
1 Uranium.io(XU3O8) / TND
د.ت15,120292
1 Uranium.io(XU3O8) / TTD
$34,77462
1 Uranium.io(XU3O8) / UGX
Sh17.869,436
1 Uranium.io(XU3O8) / XAF
Fr2.908,143
1 Uranium.io(XU3O8) / XCD
$13,8483
1 Uranium.io(XU3O8) / XOF
Fr2.908,143
1 Uranium.io(XU3O8) / XPF
Fr528,287
1 Uranium.io(XU3O8) / BWP
P68,7286
1 Uranium.io(XU3O8) / BZD
$10,30929
1 Uranium.io(XU3O8) / CVE
$487,87048
1 Uranium.io(XU3O8) / DJF
Fr907,833
1 Uranium.io(XU3O8) / DOP
$329,12793
1 Uranium.io(XU3O8) / DZD
د.ج666,61613
1 Uranium.io(XU3O8) / FJD
$11,59154
1 Uranium.io(XU3O8) / GNF
Fr44.596,655
1 Uranium.io(XU3O8) / GTQ
Q39,28814
1 Uranium.io(XU3O8) / GYD
$1.073,65357
1 Uranium.io(XU3O8) / ISK
kr641,125

Uranium.io Mənbəyi

Uranium.io haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Uranium.io Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Uranium.io Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Uranium.io (XU3O8) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı XU3O8 qiyməti 5,129 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
XU3O8 / USD cari qiyməti nədir?
XU3O8 / USD cari qiyməti $ 5,129 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Uranium.io üçün bazar dəyəri nədir?
XU3O8 üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
XU3O8 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
XU3O8 aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
XU3O8 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
XU3O8 ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı XU3O8 qiyməti (ATL) nədir?
XU3O8 ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
XU3O8 ticarət həcmi nədir?
XU3O8 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 188,09K USD.
XU3O8 bu il daha da yüksələcək?
XU3O8 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün XU3O8 qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:09:00 (UTC+8)

Uranium.io (XU3O8) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

XU3O8 / USD Kalkulyatoru

Miqdar

XU3O8
XU3O8
USD
USD

1 XU3O8 = 5,129 USD

XU3O8 Ticarəti Edin

XU3O8/USDT
$5,132
$5,132$5,132
+0,33%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.311,59
$109.311,59$109.311,59

+1,48%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.840,03
$3.840,03$3.840,03

+1,75%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03014
$0,03014$0,03014

+20,31%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,13
$185,13$185,13

+0,02%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.840,03
$3.840,03$3.840,03

+1,75%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.311,59
$109.311,59$109.311,59

+1,48%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,13
$185,13$185,13

+0,02%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4679
$2,4679$2,4679

+0,57%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18471
$0,18471$0,18471

+2,23%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003295
$0,003295$0,003295

-34,10%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00943
$0,00943$0,00943

-5,70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002930
$0,0002930$0,0002930

+368,80%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020587
$0,0020587$0,0020587

+2.187,44%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020587
$0,0020587$0,0020587

+2.187,44%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0421
$0,0421$0,0421

+1.215,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000035975
$0,0000000000000000000000035975$0,0000000000000000000000035975

+619,50%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32557
$0,32557$0,32557

+162,36%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000089
$0,000000000000000000000089$0,000000000000000000000089

+89,36%