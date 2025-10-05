Bugünkü canlı Midas mMEV qiyməti 1,073 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MMEV / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MMEV qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Midas mMEV qiyməti 1,073 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MMEV / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MMEV qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Midas mMEV Qiyməti (MMEV)

Siyahıya alınmadı

1 MMEV / USD Canlı Qiyməti:

$1,073
0,00%1D
USD
Midas mMEV (MMEV) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:58:08 (UTC+8)

Midas mMEV (MMEV) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,073
24 saat Aşağı
$ 1,073
24 saat Yüksək

$ 1,073
$ 1,073
$ 1,073
$ 1,011
0,00%

0,00%

+0,17%

+0,17%

Midas mMEV (MMEV) canlı qiyməti $1,073. MMEV son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,073 və ən yüksək $ 1,073 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MMEV üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,073, ən aşağı qiyməti isə $ 1,011 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MMEV son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində 0,00% və son 7 gündə isə +0,17% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Midas mMEV (MMEV) Bazar Məlumatları

$ 294,20K
--
$ 68,86M
275,88K
59.075.524,14730081
Midas mMEV üzrə cari Bazar Dəyəri $ 294,20K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MMEV üzrə dövriyyədə olan təklif 275,88K, ümumi təklif isə 59075524.14730081 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 68,86M təşkil edir.

Midas mMEV (MMEV) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Midas mMEV / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0.
Son 30 gündə Midas mMEV / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0096993835.
Son 60 gündə Midas mMEV / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0210686769.
Son 90 gündə Midas mMEV / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,03129241.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0,00,00%
30 Gün$ +0,0096993835+0,90%
60 Gün$ +0,0210686769+1,96%
90 Gün$ +0,03129241+3,00%

Midas mMEV (MMEV) Nədir?

mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Midas mMEV (MMEV) Mənbəyi

Midas mMEV Qiymət Proqnozu (USD)

Midas mMEV (MMEV) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Midas mMEV (MMEV) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Midas mMEV üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Midas mMEV qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MMEV Aktivindən Yerli Valyutalara

Midas mMEV (MMEV) Tokenomikası

Midas mMEV (MMEV) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MMEV tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Midas mMEV (MMEV) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Midas mMEV (MMEV) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MMEV qiyməti 1,073 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MMEV / USD cari qiyməti nədir?
MMEV / USD cari qiyməti $ 1,073 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Midas mMEV üçün bazar dəyəri nədir?
MMEV üçün bazar dəyəri $ 294,20K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MMEV aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MMEV aktivinin dövriyyədə olan təklifi 275,88K USD təşkil edir.
MMEV üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MMEV ATH qiyməti olan 1,073 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MMEV qiyməti (ATL) nədir?
MMEV ATL qiyməti olan 1,011 USD dəyərinə endi.
MMEV ticarət həcmi nədir?
MMEV üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MMEV bu il daha da yüksələcək?
MMEV bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MMEV qiymət proqnozuna baxın.
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.