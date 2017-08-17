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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, 0x üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, 0x üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ZRX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ZRX Qiymət Məlumatları

ZRX nədir

ZRX Whitepaper

ZRX Rəsmi Veb-saytı

ZRX Tokenomikası

ZRX Qiymət Proqnozu

ZRX Qiymət Tarixçəsi

ZRX Alış Bələdçisi

ZRX / Fiat Valyuta Çevirən

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ZRX USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü 0x (ZRX) texniki analizi

Bugünkü 0x (ZRX) texniki analizi

0x analizi səhifəsi ZRX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda 0x analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

0x (ZRX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,07533---6,14%-9,77%-29,48%
0x qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

0x texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış 0x anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 15
Neytral 9
Alış 2
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 13Neytral 1Alış 0
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 2Neytral 8Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0751
0,0751
R2
0,0751
0,075
R1
0,075
0,075
PP
0,075
0,075
S1
0,0749
0,0749
S2
0,0749
0,0749
S3
0,0748
0,0749

0x bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,09M
$4,65 M
$4,56 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,04 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

0x kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıZRXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,08
2026-08-18-$0,04 M0,07
2026-08-17-$0,01 M0,08
2026-08-16-$0,01 M0,08
2026-08-15$0,00 M0,08

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

0x haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də 0x (ZRX) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı 0x qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ZRX/USDT
$0,07533
$0,07533$0,07533
+0,81%
769.74K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ZRX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ZRX
ZRX
USD
USD

1 ZRX = 0,07532 USD

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