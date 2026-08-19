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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Polyhedra Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Polyhedra Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ZKJ Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ZKJ Qiymət Məlumatları

ZKJ nədir

ZKJ Whitepaper

ZKJ Rəsmi Veb-saytı

ZKJ Tokenomikası

ZKJ Qiymət Proqnozu

ZKJ Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü Polyhedra Network (ZKJ) texniki analizi

Bugünkü Polyhedra Network (ZKJ) texniki analizi

Polyhedra Network analizi səhifəsi ZKJ gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Polyhedra Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Polyhedra Network (ZKJ) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,005489---11,87%-15,48%-49,51%
Polyhedra Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Polyhedra Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıZKJUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,01
2026-08-18$0,01 M0,01
2026-08-17$0,00 M0,01
2026-08-16$0,04 M0,01
2026-08-15$0,02 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Polyhedra Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Polyhedra Network (ZKJ) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Polyhedra Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ZKJ/USDT
$0,005486
$0,005486$0,005486
+6,69%
11.13M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ZKJ / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ZKJ
ZKJ
USD
USD

1 ZKJ = 0,005489 USD

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