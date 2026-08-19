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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Horizen üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Horizen üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Horizen (ZEN) texniki analizi

Bugünkü Horizen (ZEN) texniki analizi

Horizen analizi səhifəsi ZEN gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Horizen analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Horizen (ZEN) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$3,85---5,99%-6,69%-40,32%
Horizen qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Horizen texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Horizen anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 6
Neytral 5
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 1Alış 9
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 4Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
3,8466
3,8463
R2
3,8463
3,8459
R1
3,8456
3,8457
PP
3,8453
3,8453
S1
3,8446
3,8449
S2
3,8443
3,8447
S3
3,8436
3,8443

Horizen bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,42M
$6,12 M
$6,54 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,09M
3 günlük aktiv alışlar
$0,86 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,94 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,06M
7 günlük aktiv alışlar
$1,67 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,73 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Horizen kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıZENUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,03 M3,83
2026-08-18-$0,31 M3,91
2026-08-17$0,06 M4,02
2026-08-16-$0,02 M4,02
2026-08-15-$0,01 M4,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Horizen haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Horizen (ZEN) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Horizen qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ZEN/USDT
$3,85
$3,85$3,85
-1,73%
20.06K (USDT)
ZEN/USDC
$3,847
$3,847$3,847
-1,83%
14.84K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ZEN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ZEN
ZEN
USD
USD

1 ZEN = 3,85 USD

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