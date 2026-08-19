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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Yield Guild Games üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Yield Guild Games üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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YGG Qiymət Məlumatları

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Bugünkü Yield Guild Games (YGG) texniki analizi

Bugünkü Yield Guild Games (YGG) texniki analizi

Yield Guild Games analizi səhifəsi YGG gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Yield Guild Games analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Yield Guild Games (YGG) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01975--+2,27%+7,68%-46,94%
Yield Guild Games qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Yield Guild Games texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Yield Guild Games anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 16
Neytral 1
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 13Neytral 0Alış 1
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 1Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01971
0,01971
R2
0,01971
0,0197
R1
0,0197
0,0197
PP
0,0197
0,0197
S1
0,01969
0,01969
S2
0,01969
0,01969
S3
0,01968
0,01969

Yield Guild Games bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,43M
$6,21 M
$6,64 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,07 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,07 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,23 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,23 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Yield Guild Games kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıYGGUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,02
2026-08-18-$0,02 M0,02
2026-08-17-$0,06 M0,02
2026-08-16-$0,02 M0,02
2026-08-15-$0,01 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Yield Guild Games haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Yield Guild Games (YGG) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Yield Guild Games qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
YGG/USDT
$0,01975
$0,01975$0,01975
+2,91%
2.82M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

YGG / USD Kalkulyatoru

Miqdar

YGG
YGG
USD
USD

1 YGG = 0,01975 USD

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