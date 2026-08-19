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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, XYO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, XYO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü XYO (XYO) texniki analizi

Bugünkü XYO (XYO) texniki analizi

XYO analizi səhifəsi XYO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda XYO analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

XYO (XYO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,00291--0,00%-3,65%-22,40%
XYO qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

XYO kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıXYOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16-$0,01 M0,00
2026-08-15-$0,01 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

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Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
XYO/USDT
$0,00291
$0,00291$0,00291
-0,67%
18.27M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

XYO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

XYO
XYO
USD
USD

1 XYO = 0,00291 USD

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