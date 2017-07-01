Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Tezos üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Tezos üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

XTZ Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

XTZ Qiymət Məlumatları

XTZ nədir

XTZ Whitepaper

XTZ Rəsmi Veb-saytı

XTZ Tokenomikası

XTZ Qiymət Proqnozu

XTZ Qiymət Tarixçəsi

XTZ Alış Bələdçisi

XTZ / Fiat Valyuta Çevirən

XTZ Spot

XTZ USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Tezos (XTZ) texniki analizi

Bugünkü Tezos (XTZ) texniki analizi

Tezos analizi səhifəsi XTZ gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Tezos analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Tezos (XTZ) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,2004--+2,45%-9,12%-41,97%
Tezos qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Tezos texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Tezos anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 16
Neytral 7
Alış 3
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 2Neytral 7Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,2007
0,2006
R2
0,2006
0,2005
R1
0,2005
0,2005
PP
0,2004
0,2004
S1
0,2003
0,2003
S2
0,2002
0,2003
S3
0,2001
0,2002

Tezos bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$3,14 M
$3,14 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$0,46 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,42 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$0,64 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,67 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Tezos kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıXTZUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,08 M0,20
2026-08-18$0,08 M0,20
2026-08-17$0,12 M0,20
2026-08-16$0,05 M0,20
2026-08-15-$0,02 M0,20

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Tezos haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Tezos (XTZ) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Tezos qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
XTZ/USDT
$0,2004
$0,2004$0,2004
+0,25%
316.81K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

XTZ / USD Kalkulyatoru

Miqdar

XTZ
XTZ
USD
USD

1 XTZ = 0,2004 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.