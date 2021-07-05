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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, XEC üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, XEC üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü XEC (XEC) texniki analizi

Bugünkü XEC (XEC) texniki analizi

XEC analizi səhifəsi XEC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda XEC analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

XEC (XEC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,000006165---5,94%-22,01%-15,08%
XEC qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

XEC texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış XEC anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 1
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,000006157
0,000006157
R2
0,000006157
0,000006156
R1
0,000006156
0,000006156
PP
0,000006156
0,000006156
S1
0,000006155
0,000006155
S2
0,000006155
0,000006155
S3
0,000006154
0,000006155

XEC bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,03M
$0,95 M
$0,92 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,03 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

XEC kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıXECUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,03 M0,00
2026-08-17$0,04 M0,00
2026-08-16-$0,03 M0,00
2026-08-15-$0,02 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

XEC haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də XEC (XEC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı XEC qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
XEC/USDT
$0,000006165
$0,000006165$0,000006165
-0,86%
11.75B (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

XEC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

XEC
XEC
USD
USD

1 XEC = 0,000006165 USD

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