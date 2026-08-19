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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Xai üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Xai üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Xai (XAI) texniki analizi

Bugünkü Xai (XAI) texniki analizi

Xai analizi səhifəsi XAI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Xai analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Xai (XAI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,007028--+8,74%-0,75%-31,95%
Xai qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Xai texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Xai anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 1
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 1Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,007018
0,007016
R2
0,007016
0,007013
R1
0,007011
0,007012
PP
0,007009
0,007009
S1
0,007004
0,007006
S2
0,007002
0,007005
S3
0,006997
0,007002

Xai bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,30M
$1,38 M
$1,67 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,04M
3 günlük aktiv alışlar
$1,10 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,14 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$2,99 M
7 günlük aktiv satışlar
$2,97 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Xai kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıXAIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,03 M0,01
2026-08-18-$0,08 M0,01
2026-08-17-$0,20 M0,01
2026-08-16-$0,05 M0,01
2026-08-15-$0,13 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Xai haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Xai (XAI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Xai qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
XAI/USDT
$0,007023
$0,007023$0,007023
-1,55%
17.99M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

XAI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

XAI
XAI
USD
USD

1 XAI = 0,007028 USD

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