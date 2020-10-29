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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Wootrade Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Wootrade Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Wootrade Network (WOO) texniki analizi

Bugünkü Wootrade Network (WOO) texniki analizi

Wootrade Network analizi səhifəsi WOO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Wootrade Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Wootrade Network (WOO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01043---3,61%-15,55%-38,83%
Wootrade Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Wootrade Network texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Wootrade Network anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 4
Neytral 16
Alış 6
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 2Neytral 12Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 4Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01043
0,01042
R2
0,01042
0,01042
R1
0,01042
0,01042
PP
0,01041
0,01041
S1
0,01041
0,01041
S2
0,0104
0,01041
S3
0,0104
0,0104

Wootrade Network bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,08M
$6,57 M
$6,65 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,14 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,13 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,33 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,31 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Wootrade Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıWOOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,01
2026-08-18$0,07 M0,01
2026-08-17-$0,03 M0,01
2026-08-16$0,02 M0,01
2026-08-15-$0,02 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Wootrade Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Wootrade Network (WOO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Wootrade Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
WOO/USDT
$0,01044
$0,01044$0,01044
+0,19%
5.18M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

WOO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

WOO
WOO
USD
USD

1 WOO = 0,01043 USD

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