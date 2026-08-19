Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Worldcoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Worldcoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

WLD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WLD Qiymət Məlumatları

WLD nədir

WLD Whitepaper

WLD Rəsmi Veb-saytı

WLD Tokenomikası

WLD Qiymət Proqnozu

WLD Qiymət Tarixçəsi

WLD Alış Bələdçisi

WLD / Fiat Valyuta Çevirən

WLD Spot

WLD USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Worldcoin (WLD) texniki analizi

Bugünkü Worldcoin (WLD) texniki analizi

Worldcoin analizi səhifəsi WLD gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Worldcoin analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Worldcoin (WLD) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,32---4,94%-11,70%+25,49%
Worldcoin qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Worldcoin texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Worldcoin anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 11
Neytral 2
Alış 13
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 3Neytral 1Alış 10
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 1Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,32
0,32
R2
0,32
0,3199
R1
0,3199
0,3199
PP
0,3199
0,3199
S1
0,3198
0,3198
S2
0,3198
0,3198
S3
0,3197
0,3198

Worldcoin bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-10,09M
$32,10 M
$42,18 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
1,08M
3 günlük aktiv alışlar
$64,97 M
3 günlük aktiv satışlar
$63,89 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,20M
7 günlük aktiv alışlar
$125,41 M
7 günlük aktiv satışlar
$125,60 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Worldcoin kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıWLDUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$1,12 M0,32
2026-08-18$0,18 M0,33
2026-08-17-$0,39 M0,36
2026-08-16$0,28 M0,36
2026-08-15-$0,83 M0,35

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Worldcoin haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Worldcoin (WLD) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Worldcoin qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
WLD/USDT
$0,32
$0,32$0,32
-2,02%
1.39M (USDT)
WLD/USDC
$0,3198
$0,3198$0,3198
-2,02%
182.47K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

WLD / USD Kalkulyatoru

Miqdar

WLD
WLD
USD
USD

1 WLD = 0,32 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.