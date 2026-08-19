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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Wrapped BTC üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Wrapped BTC üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

WBTC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WBTC Qiymət Məlumatları

WBTC nədir

WBTC Whitepaper

WBTC Rəsmi Veb-saytı

WBTC Tokenomikası

WBTC Qiymət Proqnozu

WBTC Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü Wrapped BTC (WBTC) texniki analizi

Bugünkü Wrapped BTC (WBTC) texniki analizi

Wrapped BTC analizi səhifəsi WBTC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Wrapped BTC analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Wrapped BTC (WBTC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$64.441,52--+0,87%+0,44%-16,29%
Wrapped BTC qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Wrapped BTC kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıWBTCUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,08 M64.313,67
2026-08-18-$0,09 M64.849,51
2026-08-17-$0,43 M64.167,90
2026-08-16$0,86 M63.165,19
2026-08-15-$1,07 M63.121,19

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Wrapped BTC haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Wrapped BTC (WBTC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Wrapped BTC qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
WBTC/USDT
$64.435,93
$64.435,93$64.435,93
-0,67%
1.34 (USDT)
WBTC/USDC
$64.364,4
$64.364,4$64.364,4
-0,59%
0.50 (USDT)
WBTC/BTC
$1
$1$1
-0,01%
0.30 (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

WBTC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

WBTC
WBTC
USD
USD

1 WBTC = 64.441,52 USD

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