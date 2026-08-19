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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, WhiteBIT Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, WhiteBIT Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

WBT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WBT Qiymət Məlumatları

WBT nədir

WBT Whitepaper

WBT Rəsmi Veb-saytı

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Bugünkü WhiteBIT Token (WBT) texniki analizi

Bugünkü WhiteBIT Token (WBT) texniki analizi

WhiteBIT Token analizi səhifəsi WBT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda WhiteBIT Token analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

WhiteBIT Token (WBT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$55,486--+0,74%-1,16%-2,73%
WhiteBIT Token qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

WhiteBIT Token kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıWBTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M55,57
2026-08-18-$0,01 M55,60
2026-08-17-$0,02 M55,03
2026-08-16$0,02 M54,72
2026-08-15-$0,04 M54,36

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

WhiteBIT Token haqqında daha çox məlumat əldə edin

WBT USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli WBT uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də WBT USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də WhiteBIT Token (WBT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı WhiteBIT Token qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
WBT/USDT
$55,486
$55,486$55,486
-0,20%
993.22 (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

WBT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

WBT
WBT
USD
USD

1 WBT = 55,486 USD

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