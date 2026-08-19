Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, WAX üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, WAX üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

WAXP Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WAXP Qiymət Məlumatları

WAXP nədir

WAXP Whitepaper

WAXP Rəsmi Veb-saytı

WAXP Tokenomikası

WAXP Qiymət Proqnozu

WAXP Qiymət Tarixçəsi

WAXP Alış Bələdçisi

WAXP / Fiat Valyuta Çevirən

WAXP Spot

WAXP USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü WAX (WAXP) texniki analizi

Bugünkü WAX (WAXP) texniki analizi

WAX analizi səhifəsi WAXP gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda WAX analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

WAX (WAXP) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,003523---7,27%-9,97%-43,13%
WAX qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

WAX texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış WAX anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 12
Neytral 5
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 8Neytral 3Alış 3
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 2Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,003523
0,003523
R2
0,003523
0,003522
R1
0,003522
0,003522
PP
0,003522
0,003522
S1
0,003521
0,003521
S2
0,003521
0,003521
S3
0,00352
0,003521

WAX bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,29M
$4,34 M
$4,63 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,01 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

WAX kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıWAXPUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17$0,01 M0,00
2026-08-16-$0,01 M0,00
2026-08-15$0,02 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

WAX haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də WAX (WAXP) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı WAX qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
WAXP/USDT
$0,003523
$0,003523$0,003523
-0,89%
19.36M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

WAXP / USD Kalkulyatoru

Miqdar

WAXP
WAXP
USD
USD

1 WAXP = 0,003523 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.