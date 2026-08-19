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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Waves üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Waves üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

WAVES Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WAVES Qiymət Məlumatları

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Bugünkü Waves (WAVES) texniki analizi

Bugünkü Waves (WAVES) texniki analizi

Waves analizi səhifəsi WAVES gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Waves analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Waves (WAVES) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1879---5,20%-24,30%-50,82%
Waves qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Waves texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Waves anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 0
Neytral 7
Alış 19
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 0Neytral 7Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1888
0,1887
R2
0,1887
0,1887
R1
0,1887
0,1887
PP
0,1886
0,1886
S1
0,1886
0,1886
S2
0,1885
0,1886
S3
0,1885
0,1885

Waves bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,28M
$2,85 M
$3,13 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,08 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,08 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,28 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,28 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Waves kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıWAVESUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,19
2026-08-18$0,01 M0,19
2026-08-17-$0,01 M0,19
2026-08-16$0,00 M0,19
2026-08-15$0,00 M0,19

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Waves haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Waves (WAVES) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Waves qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
WAVES/USDT
$0,1879
$0,1879$0,1879
+0,58%
340.18K (USDT)
WAVES/USDC
$0,1876
$0,1876$0,1876
+0,69%
136.20K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

WAVES / USD Kalkulyatoru

Miqdar

WAVES
WAVES
USD
USD

1 WAVES = 0,1879 USD

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