Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Velodrome Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Velodrome Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

VELODROME Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

VELODROME Qiymət Məlumatları

VELODROME nədir

VELODROME Whitepaper

VELODROME Rəsmi Veb-saytı

VELODROME Tokenomikası

VELODROME Qiymət Proqnozu

VELODROME Qiymət Tarixçəsi

VELODROME Alış Bələdçisi

VELODROME / Fiat Valyuta Çevirən

VELODROME Spot

VELODROME USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Velodrome Finance (VELODROME) texniki analizi

Bugünkü Velodrome Finance (VELODROME) texniki analizi

Velodrome Finance analizi səhifəsi VELODROME gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Velodrome Finance analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Velodrome Finance (VELODROME) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01662---2,81%-10,89%+5,92%
Velodrome Finance qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Velodrome Finance texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Velodrome Finance anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 1
Neytral 7
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 1Alış 13
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 1Neytral 6Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01663
0,01663
R2
0,01663
0,01662
R1
0,01662
0,01662
PP
0,01662
0,01662
S1
0,01661
0,01661
S2
0,01661
0,01661
S3
0,0166
0,01661

Velodrome Finance bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,47M
$5,43 M
$5,90 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,09 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,11 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Velodrome Finance kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıVELODROMEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,02
2026-08-18-$0,06 M0,02
2026-08-17-$0,03 M0,02
2026-08-16-$0,03 M0,02
2026-08-15-$0,09 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Velodrome Finance haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Velodrome Finance (VELODROME) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Velodrome Finance qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
VELODROME/USDT
$0,01662
$0,01662$0,01662
-1,94%
3.11M (USDT)
VELODROME/USDC
$0,0166
$0,0166$0,0166
-1,89%
3.13M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

VELODROME / USD Kalkulyatoru

Miqdar

VELODROME
VELODROME
USD
USD

1 VELODROME = 0,01662 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.