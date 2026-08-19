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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, TerraClassicUSD üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, TerraClassicUSD üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü TerraClassicUSD (USTC) texniki analizi

Bugünkü TerraClassicUSD (USTC) texniki analizi

TerraClassicUSD analizi səhifəsi USTC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda TerraClassicUSD analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

TerraClassicUSD (USTC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,004801---4,65%-9,52%-22,94%
TerraClassicUSD qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

TerraClassicUSD texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış TerraClassicUSD anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 11
Neytral 5
Alış 10
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 8Neytral 0Alış 6
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 3Neytral 5Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,004799
0,004798
R2
0,004798
0,004797
R1
0,004797
0,004797
PP
0,004796
0,004796
S1
0,004795
0,004795
S2
0,004794
0,004795
S3
0,004793
0,004794

TerraClassicUSD bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,18M
$1,37 M
$1,55 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,06 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,16 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,17 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

TerraClassicUSD kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıUSTCUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,00
2026-08-18-$0,02 M0,00
2026-08-17-$0,03 M0,00
2026-08-16-$0,01 M0,00
2026-08-15-$0,01 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

TerraClassicUSD haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də TerraClassicUSD (USTC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı TerraClassicUSD qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
USTC/USDT
$0,0048
$0,0048$0,0048
-0,64%
11.56M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

USTC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

USTC
USTC
USD
USD

1 USTC = 0,004801 USD

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