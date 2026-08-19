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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, UMA üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, UMA üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü UMA (UMA) texniki analizi

Bugünkü UMA (UMA) texniki analizi

UMA analizi səhifəsi UMA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda UMA analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

UMA (UMA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,3223---2,16%-11,36%-31,81%
UMA qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

UMA texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış UMA anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 11
Neytral 2
Alış 13
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 8Neytral 1Alış 5
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 1Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,3217
0,3217
R2
0,3217
0,3216
R1
0,3216
0,3216
PP
0,3216
0,3216
S1
0,3215
0,3215
S2
0,3215
0,3215
S3
0,3214
0,3215

UMA bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,48M
$6,84 M
$7,33 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,06 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,05 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

UMA kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıUMAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,32
2026-08-18$0,02 M0,32
2026-08-17-$0,01 M0,32
2026-08-16-$0,01 M0,32
2026-08-15-$0,01 M0,33

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

UMA haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də UMA (UMA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı UMA qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
UMA/USDT
$0,3223
$0,3223$0,3223
+0,56%
169.71K (USDT)
UMA/USDC
$0,3218
$0,3218$0,3218
+0,53%
166.02K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

UMA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

UMA
UMA
USD
USD

1 UMA = 0,3222 USD

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