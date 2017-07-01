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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Tron üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Tron üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Tron (TRX) texniki analizi

Bugünkü Tron (TRX) texniki analizi

Tron analizi səhifəsi TRX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Tron analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Tron (TRX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,3333---0,87%+2,27%-7,81%
Tron qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Tron texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Tron anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 11
Neytral 6
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 8Neytral 2Alış 4
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 4Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,33315
0,33315
R2
0,33315
0,33314
R1
0,33314
0,33314
PP
0,33314
0,33314
S1
0,33313
0,33313
S2
0,33313
0,33313
S3
0,33312
0,33313

Tron bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-8,55M
$76,72 M
$85,27 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,20M
3 günlük aktiv alışlar
$3,53 M
3 günlük aktiv satışlar
$3,33 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,39M
7 günlük aktiv alışlar
$7,07 M
7 günlük aktiv satışlar
$7,46 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Tron kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıTRXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$2,96 M0,33
2026-08-18$3,78 M0,33
2026-08-17-$2,28 M0,33
2026-08-16$1,06 M0,33
2026-08-15-$0,19 M0,33

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Tron haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Tron (TRX) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Tron qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
TRX/USDT
$0,3332
$0,3332$0,3332
+0,30%
16.91M (USDT)
TRX/USDC
$0,333
$0,333$0,333
+0,45%
83.33K (USDT)
TRX/BTC
$0,000005176
$0,000005176$0,000005176
+1,07%
27.99K (USDT)
TRX/EUR
$0,287
$0,287$0,287
+0,03%
200.87K (USDT)
TRX/USD1
$0,3333
$0,3333$0,3333
+0,33%
1.09M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

TRX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TRX
TRX
USD
USD

1 TRX = 0,3333 USD

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