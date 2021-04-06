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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Alien Worlds Trilium üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Alien Worlds Trilium üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Alien Worlds Trilium (TLM) texniki analizi

Bugünkü Alien Worlds Trilium (TLM) texniki analizi

Alien Worlds Trilium analizi səhifəsi TLM gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Alien Worlds Trilium analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Alien Worlds Trilium (TLM) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0013488---12,20%-29,88%-23,93%
Alien Worlds Trilium qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Alien Worlds Trilium texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Alien Worlds Trilium anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 10
Neytral 2
Alış 14
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 5Neytral 0Alış 9
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 2Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,001344
0,001344
R2
0,001344
0,001343
R1
0,001343
0,001343
PP
0,001343
0,001343
S1
0,001342
0,001342
S2
0,001342
0,001342
S3
0,001341
0,001342

Alien Worlds Trilium bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,57M
$13,09 M
$13,66 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,29 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,30 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,92 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,91 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Alien Worlds Trilium kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıTLMUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,03 M0,00
2026-08-18$0,04 M0,00
2026-08-17-$0,08 M0,00
2026-08-16-$0,13 M0,00
2026-08-15-$0,05 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Alien Worlds Trilium haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Alien Worlds Trilium (TLM) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Alien Worlds Trilium qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
TLM/USDT
$0,0013488
$0,0013488$0,0013488
-2,10%
48.68M (USDT)
TLM/USDC
$0,0013469
$0,0013469$0,0013469
-2,15%
40.16M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

TLM / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TLM
TLM
USD
USD

1 TLM = 0,0013488 USD

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