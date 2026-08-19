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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, STRK üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, STRK üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü STRK (STRK) texniki analizi

Bugünkü STRK (STRK) texniki analizi

STRK analizi səhifəsi STRK gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda STRK analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

STRK (STRK) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02258---0,80%-20,30%-47,97%
STRK qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

STRK texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış STRK anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 6
Neytral 16
Alış 4
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 5Neytral 7Alış 2
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 1Neytral 9Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02256
0,02256
R2
0,02256
0,02255
R1
0,02255
0,02255
PP
0,02255
0,02255
S1
0,02254
0,02254
S2
0,02254
0,02254
S3
0,02253
0,02254

STRK bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,64M
$8,94 M
$9,58 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,38 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,40 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$0,83 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,86 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

STRK kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSTRKUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,02
2026-08-18-$0,07 M0,02
2026-08-17-$0,09 M0,02
2026-08-16-$0,02 M0,02
2026-08-15-$0,11 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

STRK haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də STRK (STRK) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı STRK qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
STRK/USDT
$0,02259
$0,02259$0,02259
-0,16%
5.14M (USDT)
STRK/USDC
$0,02256
$0,02256$0,02256
-0,22%
2.49M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

STRK / USD Kalkulyatoru

Miqdar

STRK
STRK
USD
USD

1 STRK = 0,02258 USD

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