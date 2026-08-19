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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SSV Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SSV Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

SSV Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SSV Qiymət Məlumatları

SSV nədir

SSV Whitepaper

SSV Rəsmi Veb-saytı

SSV Tokenomikası

SSV Qiymət Proqnozu

SSV Qiymət Tarixçəsi

SSV Alış Bələdçisi

SSV / Fiat Valyuta Çevirən

SSV Spot

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Bugünkü SSV Token (SSV) texniki analizi

Bugünkü SSV Token (SSV) texniki analizi

SSV Token analizi səhifəsi SSV gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda SSV Token analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

SSV Token (SSV) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$2,195--+5,73%+8,02%-14,30%
SSV Token qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

SSV Token texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış SSV Token anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 11
Neytral 3
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 5Neytral 0Alış 9
Texniki göstəricilər:SatışSatış 6Neytral 3Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
2,1926
2,1923
R2
2,1923
2,1919
R1
2,1916
2,1917
PP
2,1913
2,1913
S1
2,1906
2,1909
S2
2,1903
2,1907
S3
2,1896
2,1903

SSV Token bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,05M
$4,63 M
$4,58 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,07 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,08 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SSV Token kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSSVUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M2,20
2026-08-18$0,03 M2,20
2026-08-17$0,02 M2,17
2026-08-16$0,02 M2,14
2026-08-15$0,03 M2,17

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SSV Token haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də SSV Token (SSV) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı SSV Token qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SSV/USDT
$2,195
$2,195$2,195
-0,36%
22.42K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SSV / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SSV
SSV
USD
USD

1 SSV = 2,195 USD

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