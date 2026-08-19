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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Spell Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Spell Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

SPELL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SPELL Qiymət Məlumatları

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SPELL Whitepaper

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Bugünkü Spell Token (SPELL) texniki analizi

Bugünkü Spell Token (SPELL) texniki analizi

Spell Token analizi səhifəsi SPELL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Spell Token analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Spell Token (SPELL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,00007604---3,56%-8,76%-52,09%
Spell Token qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Spell Token texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Spell Token anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 2
Alış 16
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 2Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0000761
0,000076
R2
0,000076
0,000076
R1
0,000076
0,000076
PP
0,0000759
0,0000759
S1
0,0000759
0,0000759
S2
0,0000758
0,0000759
S3
0,0000758
0,0000758

Spell Token bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,62M
$8,55 M
$9,17 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,06 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,07 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Spell Token kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSPELLUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,00
2026-08-18-$0,01 M0,00
2026-08-17-$0,01 M0,00
2026-08-16-$0,01 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Spell Token haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Spell Token (SPELL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Spell Token qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SPELL/USDT
$0,00007604
$0,00007604$0,00007604
-0,76%
705.74M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SPELL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SPELL
SPELL
USD
USD

1 SPELL = 0,00007604 USD

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