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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SNX üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SNX üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

SNX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SNX Qiymət Məlumatları

SNX nədir

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Bugünkü SNX (SNX) texniki analizi

Bugünkü SNX (SNX) texniki analizi

SNX analizi səhifəsi SNX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda SNX analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

SNX (SNX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1898---4,96%-17,27%-39,64%
SNX qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

SNX texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış SNX anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 13
Neytral 6
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 11Neytral 3Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 3Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1897
0,1896
R2
0,1896
0,1896
R1
0,1896
0,1896
PP
0,1895
0,1895
S1
0,1895
0,1895
S2
0,1894
0,1895
S3
0,1894
0,1894

SNX bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,06M
$3,60 M
$3,54 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$0,12 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,09 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,32 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,30 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SNX kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSNXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,04 M0,19
2026-08-18$0,04 M0,19
2026-08-17$0,04 M0,20
2026-08-16-$0,01 M0,20
2026-08-15$0,00 M0,20

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SNX haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də SNX (SNX) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı SNX qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SNX/USDT
$0,1897
$0,1897$0,1897
-2,31%
288.86K (USDT)
SNX/USDC
$0,1895
$0,1895$0,1895
-2,52%
288.38K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SNX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SNX
SNX
USD
USD

1 SNX = 0,1898 USD

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