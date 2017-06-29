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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, StatusNetwork üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, StatusNetwork üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

SNT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SNT Qiymət Məlumatları

SNT nədir

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SNT Tokenomikası

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Bugünkü StatusNetwork (SNT) texniki analizi

Bugünkü StatusNetwork (SNT) texniki analizi

StatusNetwork analizi səhifəsi SNT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda StatusNetwork analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

StatusNetwork (SNT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0052--+0,77%-26,04%-46,34%
StatusNetwork qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

StatusNetwork texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış StatusNetwork anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 2
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,005193
0,005191
R2
0,005191
0,005189
R1
0,005188
0,005188
PP
0,005186
0,005186
S1
0,005183
0,005184
S2
0,005181
0,005183
S3
0,005178
0,005181

StatusNetwork bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,21M
$1,09 M
$1,30 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,65 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,66 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,66 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,67 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

StatusNetwork kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSNTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,01
2026-08-18-$0,02 M0,00
2026-08-17$0,11 M0,01
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15$0,05 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

StatusNetwork haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də StatusNetwork (SNT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı StatusNetwork qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SNT/USDT
$0,0052
$0,0052$0,0052
+4,00%
10.77M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SNT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SNT
SNT
USD
USD

1 SNT = 0,0052 USD

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