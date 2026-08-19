Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SNEK üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SNEK üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

SNEK Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SNEK Qiymət Məlumatları

SNEK nədir

SNEK Rəsmi Veb-saytı

SNEK Tokenomikası

SNEK Qiymət Proqnozu

SNEK Qiymət Tarixçəsi

SNEK Alış Bələdçisi

SNEK / Fiat Valyuta Çevirən

SNEK Spot

SNEK USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü SNEK (SNEK) texniki analizi

Bugünkü SNEK (SNEK) texniki analizi

SNEK analizi səhifəsi SNEK gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda SNEK analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

SNEK (SNEK) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0003066---7,04%-1,01%-41,10%
SNEK qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

SNEK kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSNEKUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17-$0,01 M0,00
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15-$0,01 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SNEK haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də SNEK (SNEK) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı SNEK qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SNEK/USDT
$0,0003061
$0,0003061$0,0003061
-1,32%
187.00M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SNEK / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SNEK
SNEK
USD
USD

1 SNEK = 0,0003066 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.