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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Smooth Love Potion üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Smooth Love Potion üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Smooth Love Potion (SLP) texniki analizi

Bugünkü Smooth Love Potion (SLP) texniki analizi

Smooth Love Potion analizi səhifəsi SLP gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Smooth Love Potion analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Smooth Love Potion (SLP) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0005275--+0,74%-6,44%-18,54%
Smooth Love Potion qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Smooth Love Potion texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Smooth Love Potion anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 10
Neytral 7
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 8Neytral 4Alış 2
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 3Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0005247
0,0005246
R2
0,0005246
0,0005245
R1
0,0005245
0,0005245
PP
0,0005244
0,0005244
S1
0,0005243
0,0005243
S2
0,0005242
0,0005243
S3
0,0005241
0,0005242

Smooth Love Potion bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,27M
$9,14 M
$10,42 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,07 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,07 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Smooth Love Potion kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSLPUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17-$0,03 M0,00
2026-08-16-$0,04 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Smooth Love Potion haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Smooth Love Potion (SLP) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Smooth Love Potion qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SLP/USDT
$0,0005274
$0,0005274$0,0005274
+0,55%
104.04M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SLP / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SLP
SLP
USD
USD

1 SLP = 0,0005275 USD

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