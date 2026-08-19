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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SKALE üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SKALE üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

SKL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SKL Qiymət Məlumatları

SKL nədir

SKL Whitepaper

SKL Rəsmi Veb-saytı

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Bugünkü SKALE (SKL) texniki analizi

Bugünkü SKALE (SKL) texniki analizi

SKALE analizi səhifəsi SKL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda SKALE analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

SKALE (SKL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,003276---6,16%-18,92%-47,15%
SKALE qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

SKALE texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış SKALE anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 3
Neytral 5
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 3Neytral 5Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,003275
0,003274
R2
0,003274
0,003272
R1
0,003272
0,003272
PP
0,003271
0,003271
S1
0,003269
0,003269
S2
0,003268
0,003269
S3
0,003266
0,003268

SKALE bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,08M
$1,87 M
$1,95 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,02 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,05 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SKALE kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSKLUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,00
2026-08-18-$0,06 M0,00
2026-08-17-$0,01 M0,00
2026-08-16$0,01 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SKALE haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də SKALE (SKL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı SKALE qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SKL/USDT
$0,003276
$0,003276$0,003276
-0,18%
17.95M (USDT)
SKL/USDC
$0,003274
$0,003274$0,003274
-0,21%
16.94M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SKL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SKL
SKL
USD
USD

1 SKL = 0,003276 USD

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