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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SHIBAINU üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SHIBAINU üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

SHIB Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SHIB Qiymət Məlumatları

SHIB nədir

SHIB Whitepaper

SHIB Rəsmi Veb-saytı

SHIB Tokenomikası

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Bugünkü SHIBAINU (SHIB) texniki analizi

Bugünkü SHIBAINU (SHIB) texniki analizi

SHIBAINU analizi səhifəsi SHIB gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda SHIBAINU analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

SHIBAINU (SHIB) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,000004462---0,09%+6,84%-23,39%
SHIBAINU qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

SHIBAINU texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış SHIBAINU anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 5
Neytral 5
Alış 16
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 2Alış 8
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 1Neytral 3Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,000004454
0,000004453
R2
0,000004453
0,000004453
R1
0,000004453
0,000004453
PP
0,000004452
0,000004452
S1
0,000004452
0,000004452
S2
0,000004451
0,000004452
S3
0,000004451
0,000004451

SHIBAINU bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
5,70M
$50,40 M
$44,70 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,41M
3 günlük aktiv alışlar
$5,45 M
3 günlük aktiv satışlar
$5,86 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,35M
7 günlük aktiv alışlar
$17,63 M
7 günlük aktiv satışlar
$17,98 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SHIBAINU kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSHIBUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,03 M0,00
2026-08-18-$0,33 M0,00
2026-08-17-$0,12 M0,00
2026-08-16-$1,57 M0,00
2026-08-15-$0,30 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SHIBAINU haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də SHIBAINU (SHIB) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı SHIBAINU qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SHIB/USDT
$0,000004462
$0,000004462$0,000004462
+0,31%
115.29B (USDT)
SHIB/USDC
$0,000004459
$0,000004459$0,000004459
+0,36%
5.68B (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SHIB / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SHIB
SHIB
USD
USD

1 SHIB = 0,000004462 USD

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