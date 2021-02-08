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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SafePal üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SafePal üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü SafePal (SFP) texniki analizi

Bugünkü SafePal (SFP) texniki analizi

SafePal analizi səhifəsi SFP gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda SafePal analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

SafePal (SFP) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,2444--+3,03%+14,47%-12,91%
SafePal qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

SafePal texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış SafePal anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 15
Neytral 6
Alış 5
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 12Neytral 2Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 4Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,2443
0,2443
R2
0,2443
0,2442
R1
0,2442
0,2442
PP
0,2442
0,2442
S1
0,2441
0,2441
S2
0,2441
0,2441
S3
0,244
0,2441

SafePal bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,04M
$1,93 M
$1,96 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,11 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,12 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,29 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,29 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SafePal kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSFPUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,25
2026-08-18-$0,03 M0,24
2026-08-17-$0,02 M0,24
2026-08-16$0,03 M0,23
2026-08-15$0,00 M0,24

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

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MEXC-də SafePal (SFP) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı SafePal qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SFP/USDT
$0,2444
$0,2444$0,2444
+1,66%
228.13K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SFP / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SFP
SFP
USD
USD

1 SFP = 0,2444 USD

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