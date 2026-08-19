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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SATS üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SATS üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

SATS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SATS Qiymət Məlumatları

SATS nədir

SATS Rəsmi Veb-saytı

SATS Tokenomikası

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Bugünkü SATS (SATS) texniki analizi

Bugünkü SATS (SATS) texniki analizi

SATS analizi səhifəsi SATS gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda SATS analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

SATS (SATS) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,000000010276--+1,56%+7,88%-24,11%
SATS qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

SATS texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış SATS anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 7
Neytral 15
Alış 4
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 6Neytral 8Alış 0
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 1Neytral 7Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,00000001029
0,00000001028
R2
0,00000001028
0,00000001027
R1
0,00000001027
0,00000001026
PP
0,00000001026
0,00000001026
S1
0,00000001025
0,00000001025
S2
0,00000001024
0,00000001024
S3
0,00000001023
0,00000001024

SATS bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-4,52M
$6,31 M
$10,83 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,09 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,09 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,19 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,19 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SATS kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSATSUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,03 M0,00
2026-08-18$0,02 M0,00
2026-08-17$0,01 M0,00
2026-08-16$0,01 M0,00
2026-08-15-$0,03 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SATS haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də SATS (SATS) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı SATS qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SATS/USDT
$0,000000010281
$0,000000010281$0,000000010281
-3,53%
8004.75B (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SATS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SATS
SATS
USD
USD

1 SATS = 0,00000 USD

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