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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Santos FC Fan Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Santos FC Fan Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Santos FC Fan Token (SANTOS) texniki analizi

Bugünkü Santos FC Fan Token (SANTOS) texniki analizi

Santos FC Fan Token analizi səhifəsi SANTOS gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Santos FC Fan Token analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Santos FC Fan Token (SANTOS) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,4732---0,03%-5,59%-54,33%
Santos FC Fan Token qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Santos FC Fan Token texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Santos FC Fan Token anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 3
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 0Alış 12
Texniki göstəricilər:SatışSatış 6Neytral 3Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,4725
0,4724
R2
0,4724
0,4724
R1
0,4724
0,4724
PP
0,4723
0,4723
S1
0,4723
0,4723
S2
0,4722
0,4723
S3
0,4722
0,4722

Santos FC Fan Token bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,60M
$8,64 M
$9,24 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,09 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,08 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,25 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,24 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Santos FC Fan Token kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSANTOSUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,03 M0,47
2026-08-18$0,05 M0,49
2026-08-17$0,00 M0,48
2026-08-16-$0,02 M0,47
2026-08-15-$0,01 M0,48

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Santos FC Fan Token haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Santos FC Fan Token (SANTOS) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Santos FC Fan Token qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SANTOS/USDT
$0,4732
$0,4732$0,4732
-3,23%
150.83K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SANTOS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SANTOS
SANTOS
USD
USD

1 SANTOS = 0,4732 USD

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