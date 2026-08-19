Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SAGA üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SAGA üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

SAGA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SAGA Qiymət Məlumatları

SAGA nədir

SAGA Whitepaper

SAGA Rəsmi Veb-saytı

SAGA Tokenomikası

SAGA Qiymət Proqnozu

SAGA Qiymət Tarixçəsi

SAGA Alış Bələdçisi

SAGA / Fiat Valyuta Çevirən

SAGA Spot

SAGA USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü SAGA (SAGA) texniki analizi

Bugünkü SAGA (SAGA) texniki analizi

SAGA analizi səhifəsi SAGA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda SAGA analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

SAGA (SAGA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01324---3,71%+8,25%-36,32%
SAGA qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

SAGA texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış SAGA anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 1
Neytral 5
Alış 20
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 1Alış 13
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 1Neytral 4Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01323
0,01322
R2
0,01322
0,01322
R1
0,01322
0,01322
PP
0,01321
0,01321
S1
0,01321
0,01321
S2
0,0132
0,01321
S3
0,0132
0,0132

SAGA bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,19M
$1,36 M
$1,54 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,07M
3 günlük aktiv alışlar
$0,39 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,31 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,07M
7 günlük aktiv alışlar
$0,92 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,86 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SAGA kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSAGAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,01
2026-08-18$0,02 M0,01
2026-08-17$0,01 M0,01
2026-08-16-$0,06 M0,01
2026-08-15-$0,05 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SAGA haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də SAGA (SAGA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı SAGA qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SAGA/USDT
$0,01324
$0,01324$0,01324
-0,82%
5.33M (USDT)
SAGA/USDC
$0,01321
$0,01321$0,01321
-0,89%
4.27M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SAGA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SAGA
SAGA
USD
USD

1 SAGA = 0,01324 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.