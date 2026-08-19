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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Reserve Rights üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Reserve Rights üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Reserve Rights (RSR) texniki analizi

Bugünkü Reserve Rights (RSR) texniki analizi

Reserve Rights analizi səhifəsi RSR gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Reserve Rights analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Reserve Rights (RSR) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,00117---2,91%-4,42%-34,13%
Reserve Rights qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Reserve Rights texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Reserve Rights anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 11
Neytral 5
Alış 10
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 3Alış 7
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,001168
0,001168
R2
0,001168
0,001167
R1
0,001167
0,001167
PP
0,001167
0,001167
S1
0,001166
0,001166
S2
0,001166
0,001166
S3
0,001165
0,001166

Reserve Rights bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,24M
$3,73 M
$3,49 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,14 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,13 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,28 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,29 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Reserve Rights kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıRSRUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,02 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17-$0,01 M0,00
2026-08-16-$0,05 M0,00
2026-08-15$0,02 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Reserve Rights haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Reserve Rights (RSR) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Reserve Rights qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
RSR/USDT
$0,00117
$0,00117$0,00117
+1,56%
58.00M (USDT)
RSR/USDC
$0,001168
$0,001168$0,001168
+1,47%
48.21M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

RSR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

RSR
RSR
USD
USD

1 RSR = 0,00117 USD

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